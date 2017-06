Arvatakse, et Goldie paljastas tänavakunstnik Banksy identiteedi

Suurbritannia trummi ja bassi produtsent Goldie viitas interneti audio-vestlussaates "Distraction Pieces" poolkogemata Banksy kunstist rääkides kellelegi Robile. Nüüd arvatakse, et muusik pidas silmas oma head sõpra Robert Del Najat, keda on varasemaltki Banksy nime all tegutsevaks peetud.

Goldie kritiseeris seda, kuidas kunstimaailm Banksy nime kasutades tänavakunsti ekspluateerib ning seejuures ei ole selle kunstiliigi maine endiselt just väga positiivne, vahendavad Independent ja BBC.

"Kogu austuse juures Robi vastu, ma arvan, et ta on suurepärane kunstnik ja kogu kunstimaailma pea peale pööranud," ütles Goldie jätkuks.

Seejärel valitses hetkeks vaikus ja kuigi saatejuht Scroobius Pip ei esitanud ka asjakohast täpsustavat küsimust, arvatakse nüüd, et Goldie mõtles Robi all ansamblist Massive Attack tuntud Robert Del Najat, keda teatakse ka nime all 3D.

Del Naja on Goldie vana sõber, nad toimetasid 1980-ndatel samades grafiti-ringkondades. Varasemalt on ka ajakirjanik Craig Williams oma uurimistöö tulemusel jõudnud arusaamale, et Del Naja on vähemalt Banksy taguse liikumise ninamees, kuigi see hõlmab teisigi tänavakunstnikke. Lisaks on ta leidnud kattuvusi Banksy seinamaalide tekkimise ja Massive Atttacki kontsertide toimumisaegade ja -kohtadega.

Del Naja ise on kuulujutud ümber lükanud. Küll aga kirjutas Banksy eessõna eelmisel aastal ilmunud Del Naja raamatule "3D and the Art of Massive Attack".

Banksy identiteedi üle uusi spekulatsioone tekitanud lõiku saab kuulata SIIT.

Goldiel ilmus muuseas äsja ka uus album pealkirjaga "The Journey Man".