Haus galeriis näeb elust pakatavat näitust soome naivistidelt

Haus galeriis on avatud soome kunstnike Raija Nokkala ja Katja Mesikämmeni ühisnäitus "Tähistamise aeg", millega sobib sümboolselt tähistada Soome Vabariigi 100. juubelit. Naivistlikus võtmes värviküllast näitust täiendab eesti kunstnik Jüri Mildebergi teemakohane installatsioon.

Alates 2007. aastast on Raija ja Katja korraldanud koos 1-2 näitust aastas. Hiljuti kuulsid nad Jüri Mildebergist ja tundsid, et kolmekesi koos Eestis näituse ülesseadmine oleks veelgi inspireerivam.

Raija Nokkala teeb naivistlikke tahvelmaale. Tema pilte leidub ka postkaartidel, kalendrites ja kingikarpidel, tema kunst on olnud näitustel nii kodumaal kui ka paljudes kunstigaleriides üle maailma. Nokkala on koos oma abikaasaga rajanud Uusikaupunkis Pilvelinna, Soome ainsa naivistliku kunstimaja, mis on ühtlasi nende kodu. Pilvelinna sinise raudvärava taga avaneb 250-ruutmeetrine maja, mis maalitud ja kaunistatud aardekirstuks.

Katja Mesikämmen on erialalt käsitööõpetaja ning õppinud lisaks kolm aastat Pori kunstikoolis, esinenud arvukalt näitustel nii Soomes kui välismaal. Tema tööd on mängulised ja lõbusad hetkvõtted ümbritsevast elust. Maalide taustal võib olla linn, park, liuväli, kasvõi Veneetsia turg, atmosfäär on tihe ja elav, kuid samas rahulik, pehme ja sügav.

Jüri Mildebergi tuntakse eelkõige auhinnatud illustraatori ja kujundajana. Tema fantaasiamängud, asjad ja nende omavahelised seosed on ühteaegu lihtsad ja iseenesestmõistetavad, ent alati üllatuslikud. Oma loomingus tegeleb ta läbivalt "pisiasjadega, mis omavad tähtsust", käsitleb täiskasvanute maailma läbi lustliku, isegi lapseliku prisma. Tema teatud määral muinasjutulikus lähenemises peituv huumor ei ole kunagi irooniline ega parastav, vaid alati soe ja siiras. Mildebergi looming on tuntud eelkõige küll Eestis, aga väga suurel määral ka Soomes.

Näitus "Tähistamise aeg" jääb Haus galeriis avatuks kuni 12. augustini.