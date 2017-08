SAAL Biennaal tahab endastmõistetavast kaugemale vaadata

15. augustil algav SAAL Biennaali kohtab seekord nii Kanuti Gildi SAALis, Von Krahli Teatris kui Vabal Laval, aga ka hoopis Linnahalli taga, Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus, MIMstuudio keldris, EKA klassiruumides ja OMAtsirkuse saalis.

Korraldajate sõnul on seekord kavas etendusi, mis toimuvad teatrisse mineja jaoks ootuspärasel ajal ja viisil, aga ka etendusi, mis juhtuvad ootamatult vanalinna ilmunud trendika seebipoe tagaruumides (Julian Hetzel “Schuldfabrik”) või mis sünnivad hoopis vaataja enda tegevusest raamatukogu lugemissaali laua taga (Ant Hampton, Tim Etchells “The Quiet Volume”) või mille puhul teatrisaali lava täitub meie poolt igapäevaselt tekitatava füüsilise ja virtuaalse prügiga (Sarah Vanhee “OBLIVION”) või mis on maetud salajastele kalmudele (Tania El Khoury “Gardens Speak”) või mis kestavad terve öö ehk hämarikust koidikuni (Mårten Spångberg “Natten”).

SAAL Biennaal 2017 festivalile on kaasatud meie publikule juba tuntud, aga ka tundmatud kunstnikud: Julian Hetzel (Utrecht), MOTUS (Rimini), Nele Suisalu ja Maarja Tõnisson (Tallinn), Sarah Vanhee (Brüssel), Rima Najdi (Berliin), Kadri Noormets ja Asia Baś ja Gabriel da Luz (Tallinn-Cape Town-Belo Horizonte), Tania El Khoury (Beirut), Ant Hampton ja Tim Etchells (Heidelberg-London), Galerie (rahvusvaheline), Karl Saks (Tallinn), Iggy Lond Malmborg (Malmö-Tallinn), Mårten Spångberg (Stockholm-Brüssel).

Lisaks nende kunstnike tööde kogemisele on aeg koos Eesti Teatri Agentuuri jagatud mõtete sarjaga arutleda teemadel teater / valmisolek – kas ja mismoodi me oleme valmis selleks reaalsuseks, mis on juba normaliseerunud meie ümber? Aga ka aeg sirvida üheskoos POST-DANCE raamatut, mis kätkeb endas võimalust kujutleda veel kujuteldamatut või hoida käes mõnda alles valmivat uhiuut trükist!

SAAL Biennaal kui mosaiikpeegeldus meist endist – kuidas seda mõista, kui puudub juhend? Mis on see, mida saad endaga kaasa etenduselt, mille tarbeks võtad tunni ning juhiseid järgides muutud passiivsest pealtvaatajast aktiivseks elluviijaks? Milline on sinu etenduskogemus, mille käigus sinu ratsionaalne mõistus taandub teiste tajude ees? Kas me saame olla enamat kui meie keha piirid ette määravad, kuidas me tuleme toime piiridega?

„Olen alati arvanud, et kui ei proovi ei saa teada. See käib nii minu kui seekordse SAAL Biennaali kuraatori kohta, aga ma usun, et ka festivalile kaasatud kunstnike ja ma loodan, et samuti iga võimaliku vaataja kohta.“ Annika Üprus, SAAL Biennaal 2017 kuraator.