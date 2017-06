Näitus viib Loit Jõekalda 66. eluaastani

Loit Jõekalda on vaieldamatult meie graafikute kõige toimekam esindaja: polegi tähtis kas ta on graafikute ühenduse esimees või kuulub juhatusse, ikka organiseerib ta väljapanekuid Tallinnas või mujal Eestis või ka sootuks kaugemal, selgitab näituseteade.

Viimasel ajal on tema üks lemmikuid Hiina. Aga mitte ainult, sest muinasaja kunst, eelkõige kaljujoonistused on olnud Loit Jõekalda suur ja igavesti kestav kirg. Üks asi on ajalooline kontekst, teine kunstiline väljendusviis, stiil. Esimese vastu tunnevad huvi kultuuriloolased, teise vastu kunstnikud.

Loit Jõekalda on oma kunstis ühendanud mõlemad ning toonud muinaskunsti kihilisuse praegusse aega. Tema viimase aja lemmiktehnikaks on frotaaž ehk pärisasjade, eelkõige elusate organismide, elusstruktuuride kandmine paberile ja ühendamine tema enda mälestuste ja meenutustega. Ehk nende põlistamine kunstis.

Ka Vabaduse galerii tähendusrikka pealkirjaga näituse "66" (kunstnikul täitub sel sügisel 66 eluaastat) puhul on frotaaž endiselt kasutusel, lisandunud on hulk fotosid, jooni, käepuudutusi. Tallinna vanalinna, kunstihoone lähedased paigad – müüride ja tänavasillutise fragmendid, kanalisatsioonikaevude katted jne – ilmuvad vaataja ette justkui "tagasivaate peegeldustena, visuaalsete dokumentidena, mitmekihisliste kajastustena läbi aja". Need on Loit Jõekalda oma kivi- ja rauaaja märgid.

Näitus jääb avatuks 12. juulini.