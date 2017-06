New Yorgis avati Eesti kunstniku Katja Novitskova skulptuuride näitus

Tegemist on kunstniku suurima institutsionaalse soolonäitusega Ameerika Ühendriikides, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seitsmel ümmargusel alumiiniumskulptuuril on kujutatud planeete koos erinevates biotehnoloogilistes uuringutes kasutatud pisiorganismidega.

Kõrvutades mikro- ja makromaailmu, julgustab kunstnik vaatajat uurima, kuidas on tehnoloogiline areng muutnud inimkonna suhtumist loodusesse ja kuidas me tajume oma planeedi potentsiaali.

Skulptuuripark on avatud 9. novembrini.

Katja Novitskova teosed on üleval ka Veneetsia rahvusvahelisel kunstibiennaalil Eesti paviljonis.

"Minu jaoks on see suur saavutus ja ma tahan vaadata, kuidas inimesed reageerivad nende skulptuuride peale, kuidas need hakkavad siin oma elu elama. See on üks samm minu jaoks. Minu töö on läbi aga kunstitööde jaoks alguseks," selgitas Novitskova.