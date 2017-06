Aare Toikka: keevitasin Heinsaare dramaatilised motiivid lavanarratiiviks

Üle mitme aasta on NUKU teatris koos näitlejatega laval live-bänd džässmuusikutega.

Lavastaja Aare Toikka ja laulude autor ning osatäitja Lauri Saatpalu on mitte midagi tegeva mehe lugu omakeskis veeretanud ja küpsetanud pea viis aastat. Poolkogemata kätte juhtunud novelli "Mees, kes ei teinud mitte midagi" juures köitis lavastajat kirjaniku väga täpselt ära tabatud inimlik igatsus. Lavatekstis on kasutatud Mehis Heinsaare 15 novelli ja üht luulekogu.

"Olen Heinsaare loomingust välja otsinud dramaatilised motiivid ja keevitanud neist kokku lavanarratiivi, mis mängib üsna palju ka klišeedega. Sinna on põimitud vanasõnu ja täiesti totrat argitarkust, mis on ääretult banaalne. Aga mulle tundus, et Saatpalu poeesia ja Heinsaare maagilise realismi lavale toomiseks on vaja mingisugust tasakaalustavat ollust," kirjeldas Toikka mitmeid kordi ümber kirjutatud lavateksti loomist.

Näitlejamängule ja tekstile lisaks on oluline osa loo jutustamisel ka Lauri Saatpalu kirjutatud lauludel ja koos Paul Danieliga loodud muusikalisel kujundusel ning põneval lavakujundusel, mille märksõnad on Lõuna-Eesti maastik, kartulikorvid ja maju sümboliseerivad postkastid.

"Lavakujundust luues meenusid mulle bussisõidud Viljandisse, mil vaatasin alati aknast muutuvat maastikku: künkaid, sügisesi mustavaid põlde. Mulla ja kartulite juurest libiseski mõte kohe korvide peale. Sain aru, et kartulikorv on tegelikult hea kujund – sinna mahub inimese kogu elu, mida täidab pidev töö," selgitas teatrikunstnik Rosita Raud. Enam kui 200 kartulikorvi koguti kokku inimestelt üle Eesti.

Lavastuse "Mees, kes ei teinud mitte midagi" tegevus toimub Kärstna korvipunujate külas Viljandimaal, kus külarahvas on tegus ja tubli. Kui aga külla ilmub võõras mees, muudab see elu Kärstnas äratundmatuseni.

Laval on külalisnäitlejatena Lauli Otsar, Ester Kuntu ja Lauri Saatpalu, NUKU teatri trupist Laura Nõlvak, Liivika Hanstin, Getter Meresmaa, Mart Müürisepp, Mihkel Vendel, Taavi Tõnisson ja Anti Kobin. Bändiliikmed on Paul Daniel, Madis Muul, Tanel Ruben või Eno Kollom, Marti Tärn või Mihkel Mälgand. Koreograafia on loonud Marge Ehrenbusch ning lavavõitluse Tanel Saar, valguse kujundas Triin Hook.

Juulikuus mängitakse lavastust kümme korda, augusti lõpus toimub veel viis etendust. Suve jooksul sõidavad Tallinnasse ka teatribussid Viljandist, Tartust, Rakverest ja Pärnust.