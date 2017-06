Vasulas avatakse Gunnar Grapsi mälestuskivi

Graps veetis nooruspõlves mitu suve Tartu külje all, Vasulas, Mäeotsa ja Luige taludes. Seetõttu paigutatakse ka mälestuskivi just sinna. See on Tartu valla ja festivali Amme Rock austusavaldus varalahkunud rockimehele. 1951. aastal Tartus sündinud Gunnar Graps mängis ansamblites Satelliidid, Mikronid, Olav Ehala ansambel, Ornament, GGG ja Magnetic Band. Gunnar Graps lahkus meie seast 17. mail 2004. aastal.

Juba 19. aastat toimyva festivali Amme Rock avapäev on sel aastal pühendatud meie „Raudmehele” - muusika, mida mängitakse esinejate vaheaegadel, on pärit Gunnar Grapsi erinevate koosseisude varasalvest. Ka Gunnar ise esines Magnetic Bandiga Amme Rockil aastal 2003.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, esinevad kahepäevasel publikule tasuta toimuval festivalil ka välisesinejad. Seekord näeb lava lausa kolme ansamblit Soomest, üht Suurbritanniast ja Leedust ning 13 ansamblit Eestist. Ürituse algataja ja eestvedaja Mart Käiro sõnul on suur kivi juba festivaliplatsile, Amme jõe äärde paigaldatud ning 3D tehnikaga valmistatud mälestustahvel valmis.

Mälestuskivi pidulik avamine toimub ansamblite esinemise vaheajal orienteeruvalt õhtul kl 20.