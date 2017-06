Kumus saab peagi nautida kunstielu kroonikaid

7. juulil avanev näitus esitab valiku fotojäädvustusi Eesti kunsti- ja kultuurielust 1940.–1980. aastatel.

1960. aastatel muutus fotograaf jäädvustajast eneseteadlikuks ja aktiivseks kaasaloojaks – Jaan Klõšeiko, Jüri Tensoni, Kalju Suure, Valdu Vahi jt fotod on samavõrra kunstilised kui see, mida nad kujutavad. Just 1960. aastatel toimus oluline muutus noorema põlvkonna kunstnike enesemääratluses.

Näituse kuraator on Anu Allas.