ERR kuulutab välja konkursi uute portreefilmide tootmiseks

Teistkordselt toimuva konkursi eesmärk on luua laiale vaatajaskonnale mõeldud dokumentaalfilmid, mis portreteerivad Eesti silmapaistvaid kultuuriloojaid, teadlasi, sportlasi, ühiskonnaelu mõtestajad. Projekt soovib väärtustada eelkõige neid, kelle looming või tegevus on jätnud Eesti ühiskonda tunnetatava jälje ning kelle saavutusi omas valdkonnas võib lugeda märgilisteks. Film võib kirjeldada peategelase eluloo tähtsamaid sündmusi ning olla arhiivile ja intervjuudele toetuv, kuid oodatud on ka mängulisemad vormilahendused. Portreerida võib nii täies elujõus, juba tagasivaatavat kui ka lahkunud inimest.



ETV peatoimetaja Heidi Pruuli sõnul reageerisid filmitegijad möödunud aastal konkursi üleskutsele elavalt, pakkudes hindamiseks 26 eriilmelist ideed. Neist tootmistoe saanud kuus dokumentaalfilmi on praegu töös ja jõuavad ETV ekraanile 2018. aasta jooksul. "Häid ideid oli mullu rohkemgi kui sõelale mahtus, mistõttu tasub ka neil uuesti katsetada," lisas Pruuli.



Kandideerida võivad kõik Eestis asutatud juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on filmide tootmine ning esitada tuleb järgnevad dokumendid:

- peategelase valik ning põhjendus (1 lk)

- režissööri suhe portreteeritavasse (1 lk)

- filmi teema, kontseptsioon ja visuaalne nägemus (1-2 lk)

- stsenaarne plaan ehk treatment (3-5 lk)

- tootmise eelarve

- režissööri ja produtsendi CV

- võimalik projekti loominguline meeskond (operaator, monteerija, helilooja, toimetaja jne)

- peategelase või tema esindaja kirjalik nõusolek filmis osalemiseks



Ideid hindab viieliikmeline žürii, mis koosneb ERR-i, EFI ja kultuurkapitali esindajatest ning kahest sõltumatust kultuurivaldkonna eksperdist. Hindamisel võetakse arvesse nii valmiva filmi ideed, sisu kui ka teostatavust. Žürii valib välja kuni viis ideed.



Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad ühiselt Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Ühele filmile eraldatav toetus on kokku maksimaalselt 30 000 eurot.



Portreefilmi pikkus on 55 minutit ja tootmine toimub ajavahemikus jaanuar–detsember 2018. Uusi filme esitletakse esmalt kinos ning seejärel telelinastuvad need 2019. aasta jooksul ETV-s.



Ideede esitamise tähtaeg ja koht: 17. oktoober 2017, portreefilm[ät]err.ee