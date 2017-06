Viljandi Folk järelpidutseb Ugalas

28. ja 29. juulil saab Viljandi pärimusmuusika festival atmosfäärilise pikenduse öise muusika ja kunsti näol, mil toimuvad festivali ametlikud järelpeod ühisnimetajaga Viljandi Folk Afterparty. Neil kahel õhtul esitatakse muusikat nii elavate etteastete kui plaadimuusika vormis ja luuakse Ugala õuele eri vormides installatsioonid. Keskmeks saab olema arhitektide Grete Veskiväli ja Eve Kompi loodud arhitektuuriinstallatsioon KOSK, millele pani õla alla kodumaine mineraalvee tootja Värska Vesi.

Viljandi Folk Afterparty peakorraldaja Heidy Purga on Viljandi pärimusmuusika festivaliga seotud olnud aastaid – DJna. Installatsiooni KOSK idee ja inspiratsiooni leidis ta millestki, mis seob meid kõiki, inimestena, eestlastena ja mida isegi ehk iseenesest mõistetavana võtame.

Kui pärismusmuusika festival selle ettepaneku tegi, hakkas Heidy otsima põhikujundit: “Leidsin, et see on vesi. Veest tekivad rütm, helid, hääled. Meil on puhast vett. Meil on järved, jõed, allikad, kaevud, jah, ka meri. Ainuüksi Viljandi maakonnas on kokku üle 150 järve. Leidsin endale mõttekaaslased, kes mu idee paberile panid. Viljandi Folgi järelpidudel, Ugalas, on arhitektuuriinstallatsioon KOSK," lisas Heidy Purga.

Muusikalise programmi sisustavad läbi kahe õhtu Meisterjaan ja Silver Sepp ühise etteastega “Naelapillihullus”, Adeele Sepp ja Von Kuusk ning eriprojekt Jäger Brassband. Läbi ööde ja ruumide kõlavad DJ setid melomaanidelt Sander Mölder (Tiks), Ringo Ringvee ja Tarrvi Laamann (Bashment KingzSound), Bert On Beats (Man Recordings/ Main Course), Erkin Antov ja San Antonio (Jazzitup), Smaddy (Maailmamustrid), Keshob (Lejal Genes) ja samuti peakorraldajalt Heidy Purgalt, üritustesarja Must Mesi lipu all.

“Viljandi, Folk, Ugala on selleks ainulaadse võimaluse andnud, et luua uusi kooslusi kaasaegse kunsti, muusika, disaini ja looduse vahel. Et sellest võiks tekkida midagi uut, mingi lisaväärtus, midagi, mida pühitseda. Ma loodan väga, et see Kosk on alles algus,” jagas mõtteid Heidy Purga.