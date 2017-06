Eesti-USA ühiskontsert Estonias on tasuta

Neljapäeval, 29. juunil kell 19 tulevad Estonia kontserdisaalis ettekandele Rossini "Stabat Mater" ja Mendelssohn "Psalm 42". Tegemist on suurejoonelise Eesti-USA ühiskontserdiga: solistid ja orkester on Eestist ning koor ja dirigent USA-st. Sissepääs tasuta!

Solistid:

Elina Netšajeva (sopran)

Aule Urb (metsosopran)

Endrik Üksvärav (tenor)

Anto Õnnis (tenor)

Tamar Nugis (bass)

Kontserdil on kaastegevad Sacramento Choral Society koor (USA) ja üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester. Dirigent Donald Kendrick (USA).

Laupäeval, 1. juulil kell 18 toimub sama koosseisu ja kavaga kontsert Helsingis Finlandia-talos.

Elina Netšajeva (sopran) on sündinud Tallinnas. Ta on lõpetanud Tallinna Prantsuse Lütseumi ja 15 aastat laulis ta kooris “Raduga”. 2011-2014 õppis Elina Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudis laulmist Eda Zahharova lauluklassis. 2016 lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuri klassikalise laulu erialal. Elina paistab silma oma rõõmsameelsuse ja hea lavanärviga, mis viis ta telekonkursi “Klassikatähed 2014” kolme finalisti hulka. Elina on osalenud erinevatel laulukonkurssidel Eestis ja välismaal. Alates 2015. aastast mängib Elina külalisesinejana Eesti Draamateatri lavastuses “Kaart ja territoorium” ning teeb tihedat koostööd Eesti Kontserdiga.

Aule Urb (metsosopran) alustas lauluõpinguid 2010. aastal Jaakko Ryhäneni lauluklassis, tänavu lõpetas ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias magistriõpingud Eva Wilson-Märtsoni juhendamisel. 2012 õppis ta PLMF Noorte Talentide programmi raames Rodolfo Celletti nimelises Belcanto Akadeemias Itaalias (Accademia del Belcanto „Rodolfo Celletti“) ja 2014-2015 täiendas end vahetusprogrammi Erasmus raames Sibeliuse Akadeemias. Ta on osalenud Klaudia Taevi nimelisel ooperilauljate konkursil (poolfinalist), Vello Jürnale pühendatud Vabariiklikul vokalistide konkursil (III koht), Mart Saare nimelisel laulukonkursil (II koht). Alates 2015. aasta sügisest on ta Rahvusooper Estonia koorilaulja.

Endrik Üksvärav (tenor) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kooridirigeerimise erialal (2004) ning omandanud samal erialal magistrikraadi (2011). Õppinud lisaks trompetit ja metsasarve. 2010 pani ta aluse kammerkoorile Collegium Musicale. 2012 alustas Endrik Üksvärav lauluõpinguid Haagi Kuninglikus Konservatooriumis (õpetajateks Peter Kooij, Michael Chance, Jill Feldmann ja Maria Acda-Maas) ning jätkas 2014 magistriõppes. Viimastel aastatel on ta astunud lauljana regulaarselt üles nii Eestis kui Hollandi, sh Dominy Clementsi ooper „Valgustatud pimedusejünger“ , Händel “Messias", J.S.Bach "Jõuluoratoorium", J.S.Bach „Johannese passioon“, Arvo Pärt "Miserere", R.Panufnik (UK) “Generation of Love”, Berlioz "Requiem“ koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga, Rahmaninov "Koguöine jumalataanistus" jne. 2015 osales Endrik Üksvärav Arvo Pärdi-Robert Wilsoni suurprojektis “Adama Passioon”. 2017 kevadel laulis ta solistina Jaapanis Tokios La Folle Journee Festivalil. Ta on teinud koostööd dirigentidega nagu Franz Brüggen, Daniel Reuss, Tõnu Kaljuste, Paul Hillier, Jos van Veldhoven, Peter Dijkstre, Peter van Heyghen, Hidemi Suzuki, Tan Dun, Andres Mustonen, Simon Carrington jt.

Anto Õnnis (tenor) on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia löökpilli erialal ja õppinud Hollandis Groningenis ja Soomes Sibeliuse Akadeemias. 1997. aastast töötab Rahvusooper Estonia sümfooniaorkestris löökpillimängijana. Anto Õnnis on löökpilliansambli Paukenfest asutajaliige. Lisaks on ta osalenud paljude orkestrite ja kammerkoosseisude töös, sh ERSO, Tallinna Kammerorkester, Nyyd Ensemble. 2001. aastast, mil liitus sakraalmuusika ansambliga Heinavanker, tegeleb ta aktiivselt laulmisega. 2010. aastast on ta ansambli Vox Clamantis liige. Osalemine mitmetel kontsertidel ja festivalidel Euroopas, USA-s ja Aasias andis julguse astuda soololaulu radadele. 2011. aastast on Anto Õnnis ansambli Hortus Musicus solist. Ta on solistina üles astunud mitmetel Bachi kantaatide ettekannetel, Tallinna Bachi festivalil, Ivan Moody “Passion&Resurrection” evangelistina Peterburi Filharmoonias. J.S.Bachi "Matteuse Passioni" ja Johannese Passioni” evangelistina Tel-Aviv'i ooperis ja Jeruusalemmas, Tallinnas, Tartus ja Klaipedas. Lisaks mitmetes Monteverdi, Purcelli, Mozarti, Mendesshoni ja Schuberti suurvormides.

Tamar Nugis (bariton) alustas lauluõpinguid Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis Vivian Kallaste juhendusel ning 2016. aastal lõpetas Tamar Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuri Taavi Tampuu lauluklassis. Kevadel 2016 täiendas Tamar end Soomes, Sibeliuse Akadeemias, kus tema lauluõpetajaks oli Annika Ollinkari. Tamar võitis aastal 2013 Vello Jürnale pühendatud II Vabariikliku vokalistide konkursi I preemia ning parima laulu eripreemia. Aastatel 2009-2015 oli Tamar Savonlinna Ooperifestivali koori liige. Tamar on osalenud prof. Eva Märtsoni ja Alexander Schmalczi saksa lied'i meistrikursustel. Veel on ta osa võtnud Asta Krikščiūnaitė, Margarita Gruzdeva, Natalja Bogaleva, Peter Konwitschny, Stephan Jörise ning teistest meistriklassidest. Tamar on progressiivse muusika ansambli X-Panda laulja. 2016. a oktoobris valmis X-Panda teine stuudioalbum “Reflections”.

Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester on paindliku koosseisuga mitmekesise kontserttegevusega projektorkester, mis annab aastas 15-20 kontserti paljude erinevate kavadega. Koosseisus on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengid ja noored professionaalid, aga ka muusikakoolide õpilasi. Orkester on asutatud Jüri-Ruut Kanguri eestvedamisel 1995. aastal üleriigilise keelpillimängijate Haapsalu suvekursuse orkestrina. 2000. aastast on antud kontserte ka väljaspool kursuste aega ning esinetud on mitmetel esindusüritustel ja tippfestivalidel. Koostööd on tehtud üle 200 vokaal-ja instrumentaalsolistiga, kümnete Eesti ja väliskooride ning ansamblitega, enam kui 100 külalisdirigendiga, sh Neeme Järvi, Paavo Järvi, Eri Klas, Tõnu Kaljuste, Mihkel Kütson, Erki Pehk, Jüri Alpterten, Toomas Siitan, Risto Joost jt. Orkestri peadirigent on Jüri-Ruut Kangur.

1996. aastal loodud Sacramento Choral Society and Orchestra (SCSO) on harrastuslauljatest ja professionaalsetest orkestrantidest moodustunud kollektiiv, kes on pühendunud kõrgetasemeliste kontsertide andmisele, väärtustades eriti koorile ning orkestrile loodud teoseid. SCSO dirigent on olnud selle asutamisest saadik Donald Kendrick ning kollektiivist on saanud suurim Ameerika Ühendriikides tegutsev sümfooniline koor, mille liikmed läbivad ettelaulmise, sest lisaks heale häälematerjalile peab neil olema lauluoskus, mis ulatub professionaalide tasemeni. Lauljad on pärit kuuest Põhja-Kalifornia maakonnast.

Donald Kendrick on Calgaryst (Kanada) pärit SCSO ellukutsuja ja dirigent. Tema taktikepi all on kollektiiv esitanud muusikaliteratuuri tippteoseid. SCSO on esinenud New Yorgi Carnegie Hallis ja Los Angelese Disney Hallis, kontserdireisid on neid viinud Kanadast Hiinani. Publik on neile aplodeerinud nii Pariisi Jumalaema kirikus kui Londoni Püha Pauluse katedraalis, samuti on nad üles astunud Prahas, Viinis, Münchenis ja Budapestis. Donald Kendrick juhib ka Sacramento Ülikooli koorimuusika osakonda, mille juurde on ta loonud dirigeerimise magistriõppe programmi. Donald Kendrick on õppinud Ameerika Muusikakoolis Chicagos (American Conservatory of Music), Uus-Inglismaa Muusikakõrgkoolis Bostonis (Boston's New England Conservatory of Music) ja Stanfordi Ülikoolis. Doktorikraadi omandas ta Eastmani Muusikakoolis, töötades seal ka õppejõuna. Mitmesuguste muusikaliste ürituste ja festivalide korraldajana on Donald Kendrick jätnud sügava jälje piirkonna muusika-, haridus- ja kultuuriellu.

Kontserdi korraldaja on MTÜ Collegium Musicale koostöös agentuuriga Baltic Breeze.