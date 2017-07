Interaktiivne Kaart: Tutvu Mextonia seinamaalingute ja nende lugudega

Festivalil osales 60 "transgraffiti" kunstnikku, kellest 36 olid Eestist, 16 Mehhikost ning kaheksa mujalt maailmast. Kokku kaeti üle 6000-ruutmeetri seinapinda, mille tarbeks kasutati eksklusiivselt eksporditud Mehhiko värvi.

Lisaks toimus enne jaanipäeva Tallinnas Teletorni õuel lustlik perepäev, kus ka tavakodanikul õnnestus värvidega mängida - perepäeva käigus toimusid õpitoad ning üheskoos värviti ära ka õuel asuv Eesti Sõjamuuseumi soomuk.

"Oleme väga õnnelikud nähes lõpptulemust ning kuuldes osalejate, seinaomanike ja möödakäijate tagasisidet valminud teostele, nähes nende nägudel rõõmu ja tänulikkust. Kuigi festival on tehniliselt lõppenud, siis teatud mõttes on see alles algus. See, et üle 30 andeka Eesti ja teine samapalju külalistänavakunstniku pühendas enda aega ja annet, selleks, et teha Eestile kingitus, see hakkab siin alles vaikselt kohale jõudma," ütles Sigre Tompel, Mextonia festivali eestipoolne korraldaja.

Vajuta interaktiivsele kaardile, et tutvuda uute kunstiteostega ning lugeda teoste tausta kohta.

Festivali korraldajateks on Nueve Arte Urbano Mehhikost ja Todoesuno Eesti. Kaasa aitasid kohalikud organisatsioonid EKKM, Stencibility, Pirados, JJ-Street Baltic Sessions ning Tallinna Ülikooli kultuuriakadeemik Marju Kõivupuu. Projekt rahastati valdavalt Mehhiko eravõtte Incusa SA de CV toetusel.