Pariisis esitatakse Elis Vesiku teost "Fluchtpunkt"

Manifeste 2017 juures toimub helikompositsiooni akadeemia, mis kaasab igal aastal noori heliloojaid, kellega töötavad professionaalid ja maailma tipptegijad. Toimuvate töösessioonide lõpptulemusena kantakse ka tulemused ette. Tänavuaastane festivali programm on lisaks muule keskendunud ka Pompidou keskuse 40. juubelile. Festivaliprogrammi ja akadeemiasse väljavalituks osutumine on suur igale noorele ja tõusvale heliloojale suur saavutus.

"Manifesti festivali juures on oluline ja tähelepanuväärne see, et seda korraldab IRCAMi instituut Pariisis, üks maailma suuremaid muusika uute väljendusvahendite ja tehnoloogiate arendamise ning teadustööga tegelevaid asutusi," ütles Vesik. "IRCAM on organisatsiooniliselt seotud Pariisi Pompidou keskusega. Siin on sündinud väga palju head muusikat ja on alguse saanud mitmed uued suunad muusikas. Manifesti puhul on see hea, et orkestrimuusika tähtsus ja osakaal festivali programmis on küllalt suur. Toimunud on palju erinevaid kontserte, esindatud on sellised heliloojad nagu Morton Feldman, Gérard Grisey, Toshio Hosokawa, Alberto Posadas, Calude Vivier, Alvin Lucier, James Tenney, Peter Ablinger, Philippe Manoury, Hans Meijer jne."

Elis Vesiku teos tuleb esitamisele täna Maison de la Radio´s ehk Pariisi raadiomajas ning selle kannab ette Prantsuse raadioorkester (L'Orchestre philharmonique de Radio France). Teose nimi on " Fluchtpunkt" (Kadumuspunkt) ja dirigent on Pierre-André Valade.