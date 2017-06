Anna-Maria Saar räägib Tartus ehte- ja elulugusid

Anna-Maria Saar on nii väga raskete kui ka äärmiselt efemeersete materjalidega tegelev ehtekunstnik, kelle jaoks on olulised hetked, mida ehted sümboliseerivad, ning lood, mida nad oma kohalolus jutustavad, teatab kunstimaja.

Varasematele vahenditele nagu kuivanud merikapsas ja üksikud juuksekarvad on antud näitusel lisandunud õietolm ja armid. Ruumis sisalduv õhulisus ja kõhklev kahevahelolek tekitavad olukorra, kus terve näitus mõjub kunstniku autoportreena.

Anna-Maria kommentaar: "Mu elus on välja valgustuvad hetked, ehedad inimesed, teinekord teravad. Mõni jätab armi, mõni jääb meelde ja mõjutama. Vahel jään kinni nii nendesse kui kohtadesse, kus viibin. Erilised hetked võivad kesta igaviku. On fookus, on suunatud valgus, on vaakumis heli või valitud muusika."

Anna-Maria Saar (sündinud 1988) omandas 2011. aastal Eesti Kunstiakadeemiast ehte- ja sepakunsti bakalaureuse. Ta on osalenud grupinäitustel Eestis, Soomes ja Iisraelis ning kutsuti erinevates riikides rännanud Põhjamaade ehtekunstinäitusele "From the Coolest Corner. Nordic Jewellery". Tema varasemad isikunäitused toimusid 2014. aastal Amsterdamis ja 2016. aastal Tallinnas. Tartus osales ta viimati mullusel linnaruumifestivalil UIT teosega "Mälukaart".

Näitus jääb avatuks 23. juulini.