Tantsupeolised alustavad ühisproovidega Kalevi staadionil

Nädala esimeses pooles tegid tantsupeol osalevad 585 tantsu- ja võimlemisrühma liigipõhiselt proove üheksal harjutusväljakul üle linna. Tänasest on kõik ligi 8 500 tantsupeolist koos saatemuusikutega juba Kalevi staadionil, et liikumistele viimast lihvi anda.

“Kui võtaksin XII noorte tantsupeo algse ideekavandi ette, siis see oleks identne sellega, kuhu me oleme tänaseks välja jõudnud. Isegi lavastuse struktuur on algsega võrreldes sama,” ütleb tantsupeo ideekavandi autor Meelis Kompus peo eel. Kõigile, kes tantsupeo etendusi Kalevi staadionile vaatama tulevad või televisiooni vahendusel jälgivad, soovitab ideekavandi autor mõelda ka oma juurtele.

Koos tantsijatega harjutavad Kalevi staadionil ka tantsupeo ansambel ja solistid. Enne pidu on ühendansambel koos proove teinud mitmel korral ning juuni alguses veedeti koos suisa kaks pikka ja muusikat täis päeva. Tantsupeo muusikajuhi Kristjan Priksi sõnul on vajalik eeltöö tehtud. “Nüüd saab kohapeal lihvida vaid nüansse,” kinnitas Priks. Lugusid, mis ansamblile tänavusest peost meeldivad, on mitu. “Ühelt poolt on tore mängida tempokaid lugusid, millesse on sisse kirjutatud palju tantsuhoogu, aga teisalt meeldivad meile ka palad, mis teevad kogenudki pillimehed härdaks,” lisas ta.

XII noorte tantsupeo pealavastaja Margus Toomla ootab tantsupeo etenduste eel kõige enam, et tantsuplatsil ja selle ümber tekiks kõikidel ühine hea tunne. “Veel võimsam kui see, mida oleme kogenud kahe ja poole aasta jooksul pidu ette valmistades. Soovin ka, et see pidu, lavastus ja lugu jääksid lastele meelde kui midagi rõõmsat, helget ja positiivset,” lisas Toomla.

XII noorte tantsupidu “Mina jään” tugineb muistendile Koidust ja Hämarikust. See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ja vastutusest nende hoidmisel.