;paranoia kirjastus esitleb Veneetsias raamatut "nothing"

"Tegu on omamoodi antoloogiaga, mis koosneb valitud filmikaadritest, mille subtiitrites esineb sõna "nothing"," öeldakse esitluse teates. Mantralaadne maagiline sõnakordus kaotab filmide sisupõhised narratiivid. Visuaal filmilindilt dekontekstualiseerub ja uueks mantraks saab eimiski, kaadritagune tähendusvaakum. Domineerivate ja hierarhiliste suhete hävitamine moodustab võõrandunud tühjuse. Teos osutab veenvalt sellele, et just film on normatiivseim kõikidest kunstidest, on see kunstiliik, millele toetudes me “pildi kokku paneme”.

Filmilummuses genereeritav Reaalse silmkude on hävitatud ja järele on jäänud ikooniliseks tõstetud kaadritest moodustuvate meelevaldset tähendust genereeriv koomiks. ;paranoiat esindab kirjastuse kuraator ja kunstnik Kiwa, kes lähtub kirjastuse põhimõttest esitleda raamatuid kui tooteid, mis järgivad tavapärase kapitalistliku tarbekaupade turule ja kliendile esitamise loogikat.

Ürituse ühtne teema on pimedus ning kõige selle seonduva pühitsemine igas kontekstis ning vormis. Sündmus leiab aset Veneetsia underground galeriis Il Forno ning kestab vaid ühe õhtu. Anti_Mini_Pro Biennale pakub Veneetsia Biennaalile alternatiivset versiooni. Ametliku biennaali ajal on linn tulvil kunstnikest, kuraatoritest ja teistest loomingulistest inimestest, kellel endil pole võimalik ürituse formaalses keskkonnas oma loomealast tegevust ellu viia.

Nagu ka suurimal rahvusvahelisel kunstifoorumil, saavad Anti_Pro_Biennalel kokku erinevast rahvusest kunstnikud ja kuraatorid, kes on õhtu sisustamiseks valmistanud ette mitu performance’it. Ürituse raames koostatakse ka tekstipõhine kataloog, mille tagakaanel on ühtlasi Tartu Kõrgema Kunstikooli fototudengi (ja Eesti paviljoni praktikandi) Carol Katkoffi foto “LEHMAD”. Kirjandusnurgas (“ little_dark_corner_of_literature”) müüakse lisaks kataloogidele ka ;paranoia kirjastuse raamatuid.

Suuremat sorti kirjastuskorporatsioon ;paranoia väljastab eksperimentaalset ja mitteloomingulist kirjandust, mille fookuses on innovatsioon ja tekstipõhine kunst. www.paranoia.ee

Ürituse kuraatorid on Erica Petrillo, Gabriela la Deriva, Sarah Grice ja Francisca Gigante.