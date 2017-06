Kunstihoone galerii seintel sõuavad Katrin Pere pilvelinnad

Pere tööde materjal, pinnad, kompositsioon ja värv kutsuvad end vaatama kui maali, mida tuleb näha originaalis, mitte reprona. Kui vana põlvkonna maalijatele oli valguse intensiivsus see, mis elustas värvikooslusi, siis Katrin Perel liigutavad pinnamuutusi kokkuõmmeldud materjalide tekstuurid – tegija sõrmejäljed vaibal nagu maalija pintslitöö pildis, vahendab näituseteade.

Pere kommentaar uue näituse "Pilvelinnad" kohta:

"Ühel lennureisil jäin vaatama pilvi meist allpool. Tundus, nagu mulle avanenuks paralleelmaailm. Siin olid linnad, teed, majad, aiad, puud, põllud. Keegi pidi need loonud olema. Kellegi, keda polnud küll näha, olemasolu oli üheaegselt müstiliselt ja meeleliselt tajutav. Jah, mina, me kõik, oleme siin toimetanud maa ja taeva vahel. Maast ei ole me võetud, kuid maa sisse me läheme, pakku, et kelleski uuesti elada, kas tunda või näha, või vaadata. Me ei tea seda. Meie unistused elavad taevas ja meie maine elu saab temast kergem, helgem ja võimalikum, sest taevas on maa kohal. Temasse mahub meie hing ja veel midagi, mis teeb meie hingeelu võimalikuks."

1977. aastal kunstiinstituudi cum laude lõpetanud tekstiilikunstnik Katrin Pere kutsuti kohe samas koolis maali ja joonistust õpetama. Oma õpetajatena nimetab Pere kolleege väga erinevaist ainevaldkondadest disaini-, ehte-, teatri-, maali- ja vaibakunstist graafikani: tema anne ja haare pole algusest peale püsinud ühe valdkonna raamides. Pärast gobeläänina teostatud lõputööd keskendus Pere autoritehnikas tekstiilipannoode loomisele, kasutades neis kõikvõimalikke materjale.

Näitus on avatud 23. juulini.