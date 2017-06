Setumaal valmib film Johannes Pääsukese elust

Film pajatab tragikoomilise loo Eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest, kes suundub Eesti Rahva Muuseumi läkitusel 1913. aasta suvel Setumaale. Toona kõigest 21-aastase Pääsukese ülesandeks on teha ülesvõtteid huvitavatest loodusmaastikest, tegevustest ning inimestest, vahendas AK.

"Ta oli väga-väga andekas sel alal, ta ei olnud lihtsalt keegi, kellele meeldis pilti teha, vaid ta teadis väga hästi, mida ta teeb ja kuidas seda teha. Ta suutis luua suurepräased kompositsioonid niimodi, et need kohalikud inimesed, et need setod seal piltide peal olid väga loomulikud. Sellest võib järeldada, et Johannes Pääsuke oli suurepärane suhtleja," kõneles Pääsukese osa täitja Ott Sepp filmimehest.

Pääsukese Setumaal ülesvõetust on senini säilinud seitse minutit kaadreid. See, mis juhtus aga nende kaadrite vahel on teadmata. "Johannes Pääsukese tegelik elu" pakub sellele ühe stsenaariumi.

Filmi võtmeisikute rolle kannavad Ott Sepp, Märt Avandi, Tõnu Kark ning Ester Kuntu. Enamikku kõrvalosadest mängivad aga, nii nagu ütles Volmer ise, Setumaa parimad tütred ja pojad.

Filmi esilinastus on planeeritud 2019. aasta veebruarisse.