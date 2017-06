25 tuhat laulupeolist saabub Tallinna proove tegema

“Noortepeo kunstilise juhina on mul sel korral eriline roll ning soov, et laulupeost saaks ilus muusikaline kontsert, mis jääks meelde nii lauljatele kui kogu publikule. Loodan väga, et ka peo sõnum “mina jään” kannaks eesmärki ja sellest saaks tervik nagu me seda kaks ja pool aastat ette oleme valmistanud,” ütles XII noorte laulupeo peadirigent Heli Jürgenson enne ühisproovide algust.

Laulupeol kõlab 44 eripalgelist muusikateost, millega tõstetakse esile uue põlvkonna heliloojate loomingut ning kogemustega kolleegide kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse 17 noort dirigenti. Lisaks saavad üheksa noort laulupeol kogeda esmakordselt laulupeo solisti vastutust.

“Ma väga loodan, et nende noorte dirigentide töö alles nüüd algab. Et sellest põlvkonnast saaks ühtne meeskond, kes meie koorilaulumaastikul palju ära suudab teha ja siia oma jälje jätab. Loodan, et nad tajuvad ka ise, et tõrvik on neile nüüd üle antud,” lisas Jürgenson.

XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”. Laulupeo piletid on saadaval Piletilevi kõigis müügikanalites üle Eesti.

XII noorte laulu ja tantsupidu toimub 30. juuni – 2. juuli Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.