Laulu- ja tantsupeo ülekanded ja uudised jooksevad kõigis rahvusringhäälingu kanaleis

Veebiülekandena saab laulu- ja tantsupidu jälgida erilehel laulupidu.err.ee, kus lisaks laulu- ja tantsupeo jälgimisele saab tutvuda ka kaartide ja infoga liikluse ümberkorraldustest ning ühistranspordi muudatustest. Pühapäeval saab laulupeo erilehel aga nautida otseülekannet rongkäigust osalejate silme kaudu.

Kõik veebiuudised ja videod koonduvad ERR kultuuriportaali erirubriigis.

ERRi multimeediatoimetaja Sander Koit teeb rongkäigu nelja kilomeetri pikkuse teekonna kaasa, otsepilti näitav telefon käes, ning saab näha, millised paistavad rongkäigulisele pealtvaatajad ja kuidas kõlavad tervitushüüded.

Lisaks ETV põhiülekandele, mis on sisustatud saatejuhtide intervjuude ja reportaažilõikudega, annab portaal võimaluse kolmandas videopildis jälgida vaid rongkäiku, et ükski koor või tantsurühm ei jääks kodustele videopildis nägemata. See on kommentaarideta videopilt, mille kaudu astuda pealtvaataja rolli.

Seda, millal oma koori oodata, näeb rongkäigu rivistuse nimekirjast.

ETV ülekanne rongkäigust algab pühapäeval, 2. juulil kell 9.20, rongkäik hakkab liikuma kell 9.30. Alates 9.30 algavad nii rongkäigu kommentaarideta ülekanne kui ka rongkäigu seest tulev pilt. Kõiki kolme pilti näeb leheküljel laulupidu.err.ee.



Pidu teleekraanil



Laupäeva päeval jõuab televaatajateni rahvamuusikapidu ja õhtul noorte tantsupidu. Rahvamuusikute pidu on eetris esimest korda iseseisva ülekandena ning näha saab tõeliselt rikkalikku pillide pidu. Rahvamuusikapeolised jagunevad vastavalt ansamblite koosseisule kuue pilliliigi vahel: kandled, viiulid, lõõtspillid, näppepillid, akordionid ja koondorkester. Igal liigil on viiest kuni seitsmest palast koosnev repertuaar. Kuna rahvamuusika üks peamisi funktsioone on läbi aja olnud tantsuks mängimine, toimub üritus sel korral seal, kus on tantsijad, ehk Tantsupeo juures ja sellest lähtuvalt on Rahvamuusikapeo repertuaari läbiv joon tantsulisus.

Lisaks tantsulugudele koosneb peo repertuaar üldjoontes pärimuslikest ja rahvalikest lugudest, aga kõlab ka autoriloomingut ja teiste maade muusikat. Rahvamuusikapeol on sel korral üks ühine pikk kontsert, kus kõik pilliliigid oma kavaga esinevad. Rahvamuusikute peo loominguline juht on Juhan Uppi n. Režissöör Rait-Roland Veskemaa, produtsent Kadi Priske, toimetaja Grete Lõbu



Tantsupidu Kalevi staadionil tugineb motiividele muistendist "Koit ja Hämarik". See on lugu igikestvate väärtuste põlvest põlve edasikandmisest ning vastutusest esiisade ja -emade tarkuse hoidmisel. Pidu on sündinud ajal, kui vajame oma juurtelt jõudu, et hoida esivanemate tarkust, meie oma olemise viisi. Sümboolne tõotus “Mina jään” seob meid selle maa traditsioonidega, hoolimata katsumustest, mis meie teele võivad sattuda.

Tantsumurul on kokku 8500 tantsijat ja võimlejat. Tantsupeo pealavastaja on Margus Toomla, idee autor on Meelis Kompus koostöös Maian Kärmase, Margus Toomla, Marju Kõivupuu ja Rasmus Puuriga. Teleülekande režissöör on Ruti Murusalu, juhtoperaator Raul Priks, tehnikajuht Risto Sirts ja produtsent Margus Saar.

Tantsupidu vahendab vaatajatele ka venekeelne telekanal ETV+. Kommenteerivad Aleksandr Hobotov ja Marina Kuznetsova.

Päev hiljem, 2. juulil, saavad ETV vaatajad osa noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigust ning XII noorte laulupeost. 2. juuli hommikul algusega kell 9.30 alustab Vabaduse väljakult lauluväljaku poole kõndimist pea 40 000 noorest pidulisest koosnev rongkäik, mida televaatajate jaoks kommenteerivad Margit Kilumets ning Tarmo Tiisler. Piret Järvis on aga reporterina otse sündmuste keskel ja toob vaatajateni kõige ehedamad emotsioonid rongkäigust. Rongkäigu ülekande režissöör on Eva Katariina Taimre, produtsendid Kadi Priske ja Helen Valkna

Lauluväljakul toimuvat vahendavad televaatajaile Margus Saar ankruna ning reporteritena piduliste-pealtvaatajate seast Anna Gavronski, Taavi Eilat ja 8-aastane Kihnu tüdruk Kase Kai. Kai on siiani teinud Vikerraadios Kihnu uudiseid, nüüd leiab aset tema teledebüüt reporterina ka kaamera ees. Laulupeo ülekande režissöörid on Ülle Õun ja Margit Ossipova, produtsent Helen Valkna, toimetajad Anu Välba ja Reimo Sildvee

Telekanalis ETV+ kommenteerivad laulupeo ülekannet Artur Tjulenev ja Tanja Mihhailova, reporterina on kohal Mihhail Malkin.



Vikerraadio ja Klassikaraadio vahendavad noorte laulupeo kõrghetked



2. juulil on Vikerraadio täienisti laulupeolainel. "Vikerhommikust" (kell 5.30) alates saab ülevaate laulu- ja tantsupeoliste tegemistest pealinnas ning alates kell 9.30 toome kuulajateni neljatunnise rongkäigu kulgemise Tallinna Vabaduse platsilt Lauluväljakule.

Klassikaraadios on samal päeval kell 12 eetris "Luukamber", mis annab ajaloolise ülevaate noorte laulupidude traditsioonist Eestis. Kell 14 algavast noorte laulupeo põhikontserdist teevad ülekande nii Vikerraadio kui Klassikaraadio. Otsesaadet Tallinna Lauluväljakult ja värskeltrenoveeritud raadiotornist juhivad Tarmo Tiisler, Margit Kilumets, Maian Kärmas, Meelis Süld, Taavi Libe, Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär. Raadio helisalvestusmeeskond töötab koosseisus Vytautas Martinonis, Kaspar Karner, Siim Mäesalu, Ats Treimaa, Priit Karind, Virgo Mäe, Anton Ventsel, Andres Olema ja Ingrid Marran.

XII noorte laulupidu “Mina jään” on terve nädala nii Vikerraadio kui Klassikaraadio põhifookuses, saated lauluväljakult on eetris terve laulupeonädala jooksul.

Raadio 4 teeb 2.juulil kell 12.30-13.00 reportaaži rongkäigult ning kell 15.05-16.00 saab kuulata laulupeo kontserdi otseülekannet. Kommenteerivad Irina Svensson ja Diana Prussakova.

Peo ülekanded on ERRi veebikeskkondades otse- ja järelvaadatavad/kuulatavad ning seda ka väljaspool Eestit. Samuti saab üle maailma ETV otseülekandeid peost jälgida ERRi YouTube'i kanalil aadressil youtube.com/rahvusringhaaling. Peo ajal tasub pilk peal hoida ka Eesti Televisiooni ja Vikerraadio Facebooki kontodel.