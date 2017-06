Arvustus. Janek Murdi avatud ja lahke album

Juuni algul ilmus pea märkamatult poelettidele Janek Murdi uus album “Eluring”. Albumiga pole kaasnenud esitluskontserte ega kõvemat kõmu, võibolla on põhjus selles, et albumi materjali esitlus on juba olnud - nimelt aastal 2015 ka kinodes lühikest aega linastunud dokfilmis “Emajõe veemaailm” (režissöör Remek Meel), millele kirjutas muusika Janek Murd, kuid juba tehtu lihtsalt plaadile panemise asemel võttis ta selle aluseks ning arendas välja omaette teose, ühe selle aasta seni kaunimatest kodumaistest albumitest.

Teine põhjus, miks Murdi album esitluskontserte ei vaja, on selle muusikalise materjali orgaaniline sulandumine eestimaisesse suvve, sellesse aasta 2017 juunisse, mil päris suve polegi nagu veel peale hakanud, sestap mõjub albumi teine rada “Loodus kutsub” suvemanana. Vokaalid, mida on sooliselt võimatu kuhugi liigitada, mis võivad kuuluda niihästi naisele, lapsele, kui mehele, kutsuvad kuulajat looduse võlumaailma. Siin on udused rabahommikud, jahe loojang pärast roiutavat päevasoojust, mere tüüne loksumine, puhkevad pungad ja kastepiisad märjal rohul.

“Eluring”on vaieldamatult meditatiivne ja unenäoline, isegi psühhedeelne album. Loodusehelid on aluseks neist sünteesitud elektroonilistele maastikele, värvid saavad helideks ja helid värvideks, nad muutuvad eriti selgeks ja tugevaks, samas piirjooned hägustuvad ning nad liiguvad sujuvalt ühest teiseks, nagu on ühendatud “Imede ime” ja instrumentaalne “Ussaed”. See rännak on sõbralik, avatud ja lahke, album tuleb ise sulle kaaslaseks ja veenab , et see Eesti kliima polegi nii kole ja suve üürikuses on oma ainulaadne valus võlu.

Läbikomponeeritud ühtlusele vaatamata on plaadil mitmesuguse dramaatikaga materjali - joehisaishilik “Öine karauul”, mis sobiks samuti mõne Miyazaki anime helireaks; esoteerikasse kalduv nimipala; pildilisi kujutlusstseene loova dramaatikaga “Suvi pastoraalis” ning muidugi albumi lihtsaim ja ülevaim “Loodusse”, mis sobiks ka noorte laulupeole.

“Eluring” on ugrilikult helge kulgemine tuttavatel, kuid uude valgusse pandud helimaastikel. Kas teeb seda suvi või suve igavene ootus, aga tundub, et see plaat suudab muuta maailma paremaks.