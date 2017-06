Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas juunis

Juunist meenutame me Neeme Järvi juubelikontserte ja tähelepanude seeriat temale, mis kõik näiliselt lõppes menuka ERSO kontserdiga Peterburis. Paavo Järvi dirigeeris La Scalas, Ain Anger debüteeris Boriss Godunovina Berliinis. Londoni kuulus koorikonkurss keskendus Arvo Pärdile. Aga imelastena alustanud viiuldaja Daniel Kogan ja dirigent-helilooja Alexander Prior tegid suurepärase esmatutvustuse meie vana klassiku Artur Kapi Saksa okupatsiooni teisel aastal (1942) kirjutatud väärtteosega „B-A-C-H viiulile ja orkestrile“ Suure-Jaani kooli suures saalis. Või Vinteri-Vetemaa „Laulu Põhjamaast“ erakordne, hingemattev improvisatsiooniline esitus Lembit Saarsalult koos Merle Kollomiga klahvpillidel samas, kohvikus Arturi Juures. Metsosopran Monika-Evelin Liivi ja pianist Marje Lohuaru duo kontsert eesti soololauludega Londonis Šveitsi kirikus. Paul Hillieri portreekontserdid Arvo Pärdi muusikast Taanis ja Saksamaal. Pärdi keskuse uue hoone nurgakivi panek Laulasmaal... Tõnu Kõrvitsa, Erkki-Sven Tüüri, Helena Tulve ja Elis Vesiku teoste ettekanded ja maailmaesiettekanded...



* * *

1. VI Arvo Pärdi teose „Magnificat“ esitab Lõuna-Aafrika Vabariigis Gautengis

Akustika Chamber Singers, keda juhatab Christo Burger. Kontsert toimub Gautengi Nazareth House Chapelis.

1. ja 2. VI Zürichi Tonhalles Šveitsis mängib Sinfonieorchester St. Gallen Arvo Pärdi „Cantust Benjamin Britteni mälestuseks“, dirigeerib Otto Tausk.

1.-3. VI Trio Peedu Kass Momentum esineb Austraalias: 1. VI Brisbane'i rahvusvahelisel džässifestivalil Queenslandi keskuses, 2. VI Toowoombas ning 3. VI Brisbane'i Sandgate'i linnahallis. Ansamblis mängivad Kristjan Randalu klaveril, Peedu Kass kontrabassil ja Toomas Rull trummidel. Eesti muusikute ansamblit tunnustatakse kui „kaasaegset parimat säravat klaveritriot seikluslike rütmide, selge heli ja enesekindla lavaetteaste pärast“.

1.-29. VI Hendrik Vestmann dirigeerib ooperietendusi juunikuul Saksamaa kolmes teatris. Koduses Oldenburgi Riigiteatris toimuvad Bizet' „Carmeni“ õhtud 1., 3., 14., 17., 21. ja 24. VI, lavastajaks Robert Lehmeier; Berliini Koomilises Ooperis samaviisi kavas „Carmen“ (2. VI) ning Mannheimi Rahvusteatris juhatab Vestmann 9. ja 29. VI Mozarti ooperit „Così fan tutte“, kus etendatakse Jens-Daniel Herzogi lavastust.

2. VI Olari Elts juhatab Portugalis Porto Casa da Música sümfooniaorkestrit Casa da Música kontserdimajas, kavas Beethoveni avamäng „Leonore nr 3“, Schuberti Sümfoonia nr 3 ja Brahmsi Sümfoonia nr 3.

2. VI USAs Colts Necki St. Mary's Churchis (NJ) on ettekandel Arvo Pärdi „Te Deum“, esitavad Monmouth Civic Chorus ja instrumentalistid, juhatab Ryan James Brandau.

2. VI Kontserdil Madridi Teatro Realis kõlab Arvo Pärdi „Da pacem Domine“, esitab kammerkoor Il Pomo d'Oro, juhatab Maxim Emelyanichev.

2. VI Hong Kongi City Hallis on ettekandel Pärdi „Tabula rasa“, esitavad solistidena Rachel Barton Pine ja Jesse Irons, dirigeerib Andrew Sewell.

2.-18. VI Kristjan Järvi kontserdid MDR Leipzigi Raadio sümfooniaorkestriga MDRi festivalil erakordsete, vähemängitud kavadega: 2. VI on Leipzigi Peterskirches esitamisel C. Ivesi „Unanswered Question“ ja H. M. Górecki Sümfoonia nr 3 op. 36, kaastegevad sopran Ann-Helen Moen ja Sven Helbig (elektroonika); 3. VI mängitakse Dresdeni Kultuuripalees, kavas Sven Helbigi muusika tummfilmile „Luther“ (1927), kaastegev MDRi koor ja helilooja elektroonikal; 10. ja 11. VI on orkester Järvi käe all Magdeburgi Johanniskirches ja Leipzigi Gewandhausis, ettekandel Bachi Chaconne Partiitast nr 3 d-moll BWV 1004 (Armen Tigranjani orkestriseades), Max Richteri „Exiles“ ning Rahmaninovi Sümfoonia nr 2 e-moll. 15. VI kontserdil Dresdeni Hellerau festivalimajas on kavas Hauschka „Materials“ ja M. Richteri „Exiles“; 18. VI jõuab orkester kodusaali Leipzigi Gewandhausis, siin ettekandel Ch. Colemani „Branded“, Daníel Bjarnasoni „Processions“ (solist klaveril Víkingur Olafsson) ning R. Straussi „Heldenleben“.

3. VI Alfia Kamalova laulab Mozarti „Don Giovanni“ uuslavastuses Donna Anna osas Saksamaal oma koduteatris Gelsenkircheni muusikateatris, dirigeerib Yura Yang, lavastajaks Ben Baur.

3. VI Tšellist Sabine Krams mängib Tõnu Kõrvitsa „Rändaja laulu“ Saksamaal Frankfurti Kolme kuninga kirikus.

3. VI Arvo Pärdi muusika ettekandeid. Šveitsis Brig'i Jesuiitide kirikus kõlavad „Adam's Lament“, „L'abbé Agathon“ ja „Salve Regina“, esitajaiks Saint-Maurice'i vokaalansambel ja Ensemble Fratres, solistiks Arianna Savall, juhatab Pascal Grittin. Pariisis St. Sulpice'i kirikus esitatakse „Peegel peeglis“ ja „Fratres“, mängivad Xavier Phillips tšellol, Gabriel Richard viiulil ja pianist Emmanuel Strosser, kontsert festivalil „Fougeres Musicales“. Ungaris Székesfehérváris Czisterci templis kõlab „Silouan's Song“, mängib Hermann Laszlo kammerorkester, juhatab István Major.

3.-15. VI Maarja Nuudi kolm esinemist Hollandis, Soomes ja Saksamaal. 3. VI astub ta üles oma kavaga Hollandis, 33-ndal Nijmegeni festivalil „Music Meeting“ koos Hendrik Kaljujärvega elektroonikal. 3.-5. VI on Hollandi festivali programmis enam kui 50 kontserti. 7. VI esineb Maarja Tamperes vokaalmuusika festivalil „Tampereen Sävel“ Soomes, siin on tal kontsert vana tollimaja saalis koos nimeka Iva Bittovága Tšehhist. 15. VI ülesastumine toimub Saksamaal Hannoveri festivalil „Theaterformen“ Festivalikeskuses.

3.-19. VI Ines Maidre esineb orelikavadega Belgias, Hollandis ja Norras. 3. VI mängib ta Belgias Hasseltis Sint-Quintiniuse katedraalis, kavas Pablo Bruna, Georg Muffat, Bach, Guy Bovet jt. 4. VI toimub kontsert Hollandis Delfti Maria van Jessekerkis, ettekandel Filippo Capocci, F. Liszt, Joseph Bonnet, Alexandre Guilmant. 19. VI kontserdil Norras Bergeni Maria kirikus on kavas „Vox angelorum“ kaastegevad sopran Arete Teemets ja viiuldaja Ingmar Simson-Valtin, siin kõlab Piazzolla, Julien Bret' ja Messiaeni muusika.

3. VI-1. VII Paavo Järvi kontserdid ja etendused Itaalias, Saksamaal ja Jaapanis. 3. ja 6. VI on Järvi viimased etendused Mozarti ooperist „Don Giovanni“ Milano La Scalas, Robert Carseni lavastuses laulab nimiosa kuulus USA bariton Thomas Hampson. Deutsche Kammerphilharmonie Bremeni ees seisab Järvi 16. ja 18. VI Bad Kissingeni festivalil Regentenbau kontserdimajas, kavas Schumanni „Avamäng, Scherzo ja Finaal“ E-duur op. 52, Vieuxtemps'i Viiulikontsert nr 4, solistiks Hilary Hahn, ja Brahmsi Sümfoonia nr 2 D-duur. 24. ja 25. VI ning 30. VI ja 1. VII juhatab Paavo Järvi oma NHK Tokyo sümfooniaorkestrit, esitamisel kaks kava NHK Hallis. Esimeses kavas on Dutilleux' „Métaboles“, Saint-Saënsi Klaverikontsert nr 2, solistiks Hisako Kawamura, Raveli „Üllad ja sentimentaalsed valsid“ ja 2. balletisüit „Daphnis ja Chloé“. Teises NHK SO kavas kõlavad Schumanni ooperiavamäng „Genoveva“, tema Tšellokontsert a-moll, solistiks Tanja Tetzlaff, ning Schuberti Sümfoonia nr 8 C-duur.

4. VI Saksamaal Dortmundi pidusarjas Klangvokal Festival laulab Läti Raadio koor Sigvards Kļava juhatusel, nende kavas Püha Nikolause kirikus on ka Arvo Pärdi „Virgencita“. Itaalias Palermos esitavad Teatro Massimo koor ja orkester Piero Monti juhatusel Arvo Pärdi „Berliner Messe“. Kava, kus veel on Brahms ja Fauré, kannab pealkirja „In Paradisum“.

4. VI Hando Nahkur esineb USAs Dallases Christ Lutheran Churchis pianisti ja koorijuhina.

4.-18. VI Kristiina Poska esinemised juunikuul: 4. ja 5. VI kontserdid Darmstadti Staatsorchesteriga Darmstadti Teatris: Šostakovitši Eelmäng süidist „Nukutantsud“, Schönbergi „Lichtspielszene“ saatemuusika op. 34, A. Arutjunjani Trompetikontsert As-duur, solistiks Manfred Bockschweiger, Beethoveni avamäng „Leonore“ ja Brahmsi Sümfoonia nr 3 F-duur. 11. VI dirigeerib Poska kontserti Austrias St. Floriani Marmorsaalis, mängib Linzi Bruckner Orchester: Beethoveni Sümfoonia nr 3, Mendelssohni Viiulikontsert, solistiks Emmanuel Tjeknavorian. 18. VI on Kristiina Poskal juhatada vabaõhukontsert Norras Oslos, kus mängib Oslo Filharmooniaorkester. Kontserdipaigaks on Myraløkka, kavas Suppé, J. Strauss II, Sarasate, Ole Bull, de Falla, J. Gade, J. Canteloube, Loewe, Gershwin, J. Williams, Grieg.

5. VI Metsosopran Monika-Evelin Liiv ja pianist Marje Lohuaru annavad kontserdi Londonis Šveitsi kirikus. Kontsert kuulub Kuningliku Ooperi Jette Parkeri fondi noorte andekate lauljate sarja „Lunchtime Concerts“. Kavas on Tšaikovski ja Rahmaninovi romansside kõrval eesti muusikast Rudolf Tobiase „Meie elu“, Konstantin Türnpu „Üksainus kord“, Artur Kapi „Metsateel“, Mart Saare „Vaikus“, Paul Tammeveski „Üksainus õis“ ja Vello Lipandi „Kes ta on?“.

5. VI USAs New Yorki Carnegie Hallis toimuvate raadioülekannete sarjas „Carnegie Hall Live. Evening Concerts“ esitatakse Arvo Pärdi teosed „Für Alina“ ja „Fratres“, mängib instrumentaalansambel.

5.-30. VI Annely Peebo etendused Viinis Volksoperis. 5. ja 30. VI on ta laval Straussi operetis „Nahkhiir“ vürst Orlofsky osatäitjana, lavastajaks Heinz Zednik, dirigeerib Rudolf Bibl. 11. ja 29. VI vahemikus on Peebol etendused Kontšakovna osas Borodini ooperis „Vürst Igor“, lavastajaks Thomas Schulte-Michels ja dirigendiks Alfred Eschwé.

6. VI Norras Bergenis on ettekandel Arvo Pärdi „Es sang vor langen Jahren“ ja „Vater unser“, esitab kontratenor Andreas Scholl Tamara Halperini klaverisaatel. Kontserdipaik on Bergenhus Festning.

7. VI Paul Hillieri juhatusel tegutsev Theatre of Voices esitab Arvo Pärdi portreekontserdi Taanis Kopenhaageni Garnisoni kirikus, kaastegev orelil Christopher Bowers-Broadbent: „Veni creator spiritus“, „Berliner Messe“, „Virgencita“, „Pari intervallo“, „Salve Regina“, „Da pacem Domine“. Kontsert toimub koostöös Põhja-Saksa Ringhäälinguga (NDR).

7.-11. VI Eesti Teaduste Akadeemia meeskoor võidab Bulgaarias Balchikis 7. rahvusvahelise festivali Chernomorski Zvutsi konkursil Andrus Siimoni juhatusel esikoha mees- ja naiskooride kategoorias ning saab eripreemia bulgaaria helilooja teose parima esituse eest. Konkursil võistleb 20 koori ja vokaalansamblit 9-st riigist, Eesti koor laulab nii konkursil kui kontsertidel Ester Mägi, Eduard Tubina, Mart Saare, Veljo Tormise muusikat, samuti bulgaaria ja vene rahvalaulude seadeid. Eestist esinevad konkursil veel Teaduste Akadeemia naiskoor ja Rae Kammerkoor.

8. VI UK-s Oxfordi Sheldonian Theatre'is on ettekandel Arvo Pärdi teosed „Tabula rasa“, „Fratres“ ja „Passacaglia“, soleerivad viiuldajad Viktoria Mullova ja Carmine Lauri, mängib Oxford Philharmonic Orchestra Marios Papadopoulose juhatusel.

9. VI Eesti Riiklik Sümfooniaorkester annab Neeme Järvi juubeli puhul tema juhatusel külaliskontserdi Peterburi Maria Teatri kontserdisaalis. Kavas on Eduard Tubina Viies sümfoonia ja Jean Sibeliuse Teine sümfoonia, lisapaladena kõlavad Sibeliuse „Andante festivo“ ja Heino Elleri „Kodumaine viis“, menuka kontserdi kuulajad tänavad esinejaid püsti seistes ning braavo-hüüetega.

9. VI Paul Hillieri käe all esinev Theatre of Voices kannab ette Arvo Pärdi portreekontserdi Hamburgis St. Johannis Harvestehude kirikus, kaastegevad metsosopran Iris Oja, tenor Chris Watson, Orbis Quartett ning Christopher Bowers-Broadbent orelil ja klaveril. Ettekandel on kokku 21 Arvo Pärdi teost. Kontsert toimub koostöös Põhja-Saksa Ringhäälinguga (NDR).

9. VI Soome organist ja dirigent Tomi Satomaa mängib oma oreliõhtul Paraineni kirikus Andres Uibo „Apocalypsis Symphony't“.

9. ja 17. VI Mihhail Gerts dirigeerib oma koduteatris Theater Hagenis Saksamaal Donizetti ooperit „Lucia di Lammermoor“, kus nimiosas laulab Brasiiliast pärit Cristina Piccardi (lavastaja Thomas Weber-Schallauer).

9. ja 24. VI Risto Joost dirigeerib kontserte Saksamaal tema kunstilisel juhtimisel tegutseva MDR Leipzigi Raadio kooriga. 9. VI on Leipzigi Peterskirches pool-kontsertettekandel Britteni ooper „Koovitaja jõgi“, kus koos instrumentaalansambliga esinevad solistidena Falk Hoffmann, Felix Plock, Steven Klose, Jaye-Hong Kim. 24. VI juhatab Joost MDRi suvefestivali programmis Erfurti toomkirikus festivali avakontserti, kus esinevad MDRi Leipzigi Raadio sümfooniaorkester ja MDRi koor, ettekandel Mozarti „Ave verum corpus“ KV 618 ja Missa c-moll KV 427 nelja solistiga ning Pēteris Vasksi viiulikontsert „Kauge valgus“, solistiks Alina Pogostkina.

10. VI Aile Asszonyi laulab solistina Austrias Grazi Ooperimajas kahes lavastuses samal õhtul – A. von Zemlinsky ooperis „Kääbus“ („Der Zwerg“) op. 17 Ghita osas ja L. Dallapiccola ooperis „Vang“ („Il prigioniero“), kus tal on täita Ema osa. Mõlemad lavastused on teinud Paul Esterházy, dirigeerib Dirk Kaftan.

10. VI Norras, Bergeni Arstadkirke's on ettekandel Pärdi „Berliner Messe“, esitajaiks organist Tore Hegdal, Borakvartetten ja solistid.

10.-18. VI Schumann Quartett, mille koosseisus mängib vioolat Liisa Randalu, esineb kontsertidega Jaapanis. Kuuest kvartetikontserdist mängitakse kaks Tokyos, 10. VI Day-ichi-Seimei Hallis, kavas Haydni kvartett B-duur op. 76/4, Bartóki kvartett nr 2, Beethoveni kvartett F-duur op. 59/1. 14. VI mängitakse Nagoyas, kus kavas on

Mozarti kvartett F-duur KV 590/3, Takemitsu „Landscape I“ ja Beethoveni kvartett B-duur op. 130. Sama kava esitatakse 15. VI ka Hamamatsus, 16. VI Osakas, 17. VI Tokyos ja 18. VI Akitas.

11. VI Andres Uibo annab orelikontserdi Helsinki Toomkirikus, kavas on F. Tunderi „Herr Gott, dich loben wir/Te Deum laudamus“, J. S. Bachi koraaliprelüüd „Ein feste Burg“ BWV 720, Andres Uibo „Apocalypsis Symphony“ suurele orelile neljas osas, Erkki-Sven Tüüri „Spectrum I“, Samuel Scheidti „Echo“ ja D. Buxtehude „Te Deum laudamus/Herr Gott, dich loben wir“.

11. VI Arvo Pärdi ettekandeid. Viini Kontserdimajas esitavad Pärti Company of Music ja ansambel 'die reihe': „Magnificat“, „Morning Star“, „Summa“ ja „The Deer's Cry“, juhatab Johannes Hiemetsberger. UK-s Hertfordshire'i festivalil Hertfordi Kõigi Pühakute kirikus mängib „Summat“ Carducci kvartett. Saksamaal Remscheidi evangeelses kirikus on ettekandel „Da pacem Domine“, esitavad Remscheidi linnakiriku koor ja St. Suitbertuse koor ning projektansambel Ursula Wilhelmi juhatusel, kontsert sarjas Bergische Kirchenmusik. Oslo Toomkirikus Norras esitavad toomkiriku noortekoor ja vokaalansambel Baerum Pärdi teosed „Berliner Messe“ ja „Peace upon you, Jerusalem“, juhatab Sindre Hugo Bjerkestrand. „Berliner Messe“ ettekanne leiab aset samal päeval ka Bergeni Toomkirikus, vt. 10. VI Norra, Bergen.

13. VI Viini Kontserdimajas mängib Pavel Haas Quartet Tšehhiast Pärdi teose „Fratres“. 16. VI esitavad nad sama Šveitsis Thuni lossikontserdil.

13.-14. VI Venemaal Jekaterinburgis leiab aset Arvo Pärdi festival, ettekandel tema kammeransambliteosed.

14. VI Tõnu Kõrvitsa viiuliteose maailmaesiettekanne Itaalias 28. Ravenna festivalil. Neljaosalise „Stalker-Süidi“ esitavad õed Natascia Gazzana (viiul) ja Raffaella Gazzana (klaver). Samas kavas on ettekandel ka Arvo Pärdi „Fratres“ ja „Peegel peeglis“. Kontsert, mis on pühendatud Andrei Tarkovskile, leiab aset Alighieri teatri Corelli saalis.

14. VI Kai Rüütel esineb Flandria Ooperi (Opera van Vlaanderen, Gent) keskse solistina Metsosoprani osas Chaya Czernowini uusooperis „Infinite Now“ trupi külalisetendusel Pariisi uues Filharmoonias. Dirigeerib Titus Engel.

14. VI Tuulikki Bartosik esineb akordionisti ja kanneldajana koos rootsi viiuldaja ja laulja Sara Ediniga Stockholmis Essinge kirikus. Ettekandel on „Kalevala“ aineline kava „Kalevala the Movie“, milles tekstid on Sara Edinilt ja „Kalevalast“.

14. VI UK-s Lancashire'i Ormskirki linnas Resonant Edge'i transmediaalse nüüdismuusika- ja kunstifestivalil tuleb ettekandele Gerhard Locki teos „Something is different II“. Festivali peakorraldaja on Edge Hilli konservatooriumi kompositsiooniprofessor Stephen Davismoon.

14., 15. ja 17. VI Andres Mustonen dirigeerib Iisraelis kammerorkestrit Barrocada, kontserdid Tel Avivi Muuseumis, Kfar Shmaryahus Weili Auditoriumis ja Haifas. Kavas Pergolesi „Stabat Mater“, Händeli Concerto grosso op. 3 nr 2, Purcelli „Come ye sons of arts“ („Ood kuninganna Mary sünnipäevaks“), solistideks sopran Ye'ela Avitan ja alt Alon Harari. Andres Mustonen on kutsutud Iisraeli presidendi vastuvõtule koos oma muusikaga.

14.-19. VI Salzburgis aset leidval rahvusvahelisel koorikonkursil võidab oma kategoorias kulddiplomi ETV lastekoor, jõudes kõigi kategooriate kooride kokkuvõttes nelja parema koori hulka. Koori juhatavad Aarne Saluveer ja Silja Uhs. Konkurssi korraldab rahvusvaheline ühendus Meeting Music.

15. VI Sydney ooperiteatris Austraalias mängib Arvo Pärdi pala „Aliinale“ Tamara-Anna Cislowska, samal kontserdil esitab Austraalia Kammerorkester Richard Tognetti juhatusel Pärdi „Fratrest“.

16. VI Ansambel Trad.Attack! alustab oma uue CD „Kullakarva“ („Shimmer Gold“) esitlusturneed. Esinetakse Euraasia südames Vene Föderatsioonis Ufaas.

16. VI Soomes Ingå kirikus on ettekandel Arvo Pärdi „Fratres“ja „Virgencita“, esitajaiks Helsinki Kammerkoor ja Ingå Ensemble, juhatab Nils Schweckendiek. Kontsert sarjast „Sajandivanune Soome“.

17. VI Eduard Tubina Kolmandat sümfooniat mängib Inglismaal Saffron Waldeni linna sümfooniaorkester Richard Hulli dirigeerimisel. Kontsert toimub Inglismaal Essexi krahvkonna Saffron Hallis.

17. VI Arvo Pärdi „Berliini missa“ on ettekandel Saksamaal Bad Gandersheimi Stiftskirches, esitajaiks kammerkoor Hameln ja ansambel Schirokko Hamburg Stefan Vanselowi juhatusel. USAs Easthamptoni Phillips Stevens Chapelis (MA) kantakse ette Pärdi „Adam's Lament“, musitseerivad ansambel Illuminati Vocal Arts ja kammerorkester Tony Thorntoni juhatusel.

17.- 23. VI Erkki-Sven Tüür on valitud Saksamaal Heimbachi suvefestivali „Spannungen“ resideerivaks heliloojaks. Festivali kunstiliseks juhiks on nimekas pianist ja dirigent Lars Vogt, kes on toonud sinna esinema väga kuulsaid muusikuid. Kammerkontsertide toimumispaigaks on vana hüdroelektrijaama hoone RWE Kraftwerk. Tüüri teoseid kõlab kokku kolmes kavas, sh üks uue oopuse maailmaesiettekanne. 17. VI mängib Kölni Kammerorkester Tüüri teose „Insula deserta“, juhatab Lars Vogt. 22. VI esitatakse Tüüri „Synergie“ viiulile ja tšellole, mida mängivad Florian Donderer ja Tanja Tetzlaff. 23. VI on ettekandel kaks teost, „Fata Morgana“ viiulile, tšellole ja klaverile, esitajaiks Anna Reszniak, Gustav Rivinius ja Martin Helmchen, seejärel aga maailmaesiettekandes „Lichttürme“ viiulile, tšellole ja klaverile (2017), mille mängivad Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff ja Lars Vogt. Helilooja viibib festivalil kohal ning on hinnanud oma teoste sealseid ettekandeid „täiesti vapustavateks“, eriti Christian Tetzlaffi osalusel.

17., 23. ja 27. VI Ooperisolist Ain Anger teeb debüüdi Mussorgski ooperi „Boriss Godunov“ nimiosas Berliini Deutsche Operis. „Boriss Godunovi“ on lavastanud Richard Jones, dirigeerib Kirill (Kirilo) Karabits, Weimari Riigikapelli ja Weimari Saksa Rahvusteatri ukrainlasest muusikaline juht, samuti Bournemouth Symphony Orchestra peadirigent Ühendkuningriigis. Mussorgski ooperist järgneb samas kolm etendust veel juulikuu esimesel nädalal. Harukorde hulk eestlasi saalis...

18. VI Saksamaal Meisseni Toomkirikus esitavad A. Pärdi teose „Da pacem Domine“ Domchor Meissen ja Grosse Domkurrende koos festivaliorkestriga.

20. VI Iirimaal Belfastis on ettekandel Arvo Pärdi „Kleine Litanei“, laulab Iirimaa Kammerkoor peadirigent Paul Hillieri juhatusel, kontserdipaigaks St. Thomas' Church, see on kava tsüklist „Orthodox Spirit“. Kava kordub 21. VI Dublini Christ Church Cathedralis ja 22. VI Limericki St. Mary's Cathedralis.

21. VI Milanos elav ja töötav metsosopran Külli Tomingas esineb ühes Milano pilvelõhkujaist asuvas saalis Grattacielo Pirelli's kammerkavaga, kus teda saadab Quartetto Indaco. Esitatavateks heliloojateks on Paisiello, Donizetti, Schubert ja Verdi. Kontserdiga tähistatakse Itaalias rahvusvahelist muusikapäeva.

21. VI Saksamaal Würzburgi Toomkirikus mängib Bamberger Symphoniker Arvo Pärdi „Fratrest“, juhatab Juraj Valčuha. Pärdi teos on ainsana kõrvuti Mozarti „Requiemiga“ (esitatakse selle järel) Würzburgi Mozartfestil.

21.-28. VI Kai Rüütel esineb solistina Londoni Kuninglikus Ooperis Verdi „Othellos“, ta laulab Emilia osas. Lavastuse on teinud Keith Warner, juhatab kuningliku ooperi peadirigent Antonio Pappano, etendused 21., 24. ja 28. VI, juulikuul veel kuus etendust.

25. VI Saksamaal Wehri Linnahallis mängib Überrheinische Sinfonieorchester Lörrach Pärdi „Summa“, juhatab Stephan Malluschke. Saksamaal Leonbergi Püha Johannese kirikus kõlab Arvo Pärdi „Which Was the Son of ...“, laulab Singakademie Stuttgart, juhatab Stefan Weible.

25. ja 29. VI Mihkel Kütson dirigeerib oma koduses Krefeldi ja Mönchengladbachi teatris Saksamaal 25. VI Wagneri ooperit „Lohengrin“ (lavastuse teinud Robert Lehmeier) ja 29. VI Verdi ooperit „Maskiball“ (lavastajaks Andreas Baesler).

25. VI-1. VII UK-s Londonis toimub kolmandat korda rahvusvaheline a cappella koorikonkurss (London International a Cappella Choir Competition, LIACCC), mis on seekord keskendunud Arvo Pärdi muusikale. Konkursil, kus osaleb 16 koori 11-st riigist ja iga koor on kaasa toonud Pärdi teoseid, on žüriisse kutsutud ka Tõnu Kaljuste, žürii tööd juhib Peter Phillips. Konkursi juures on avatud Kaupo Kikkase fotonäitus.

25. VI Londoni kaunis endises kirikus, nüüdses mainekas kontserdipaigas St. John's Smith Square'il toimub Londoni rahvusvahelise a cappella koorikonkursi (LIACCC) avakontsert Arvo Pärdi loomingust. Esinevad The Holst Singers ning konkursi varasemad laureaadid The Gesualdo Six („Passio“ esitusel) ja Sansara. Ettekandel on „Solfeggio“, „Magnificat“, „Summa“ („Credo“), „Virgencita“, „Da pacem Domine“ ja „Passio“ koos kuue solistiga, dirigeerib Stephen Layton.

26. VI Londoni a cappella koorikonkursi (LIACCC) ettekandeid St. John's Smith Square'il Arvo Pärdi loomingust: Haarlem Voices „Magnificat“ (juhatab Sarah Barrett), Iken Scholars „Zwei slawische Psalmen: Psalm 116“ (Matthew Dunn), The Renessaince Singers „The Deer's Cry“ (David Allinson), Arcadia Chamber Choir „Morning Star“ (Cecilia Espinosa Arango).

27. VI London, LIACCC: Ensamble Oltremontani „Sieben Magnificat-Antiphonen: O Adonai“ (Felipe Ramos Taky), The Fischer Consort „Bogoroditse Djevo“ (Jonathan Schranz), Istvanffi Kamarakorus „Magnificat“ (Muntag Lorinc), Octet Cantabile „Da pacem Domine“ (Augustine Paul).

28. VI London, LIACCC: Aleron Chamber Choir „Nunc dimittis“ (Christopher Ong Arceo), The Cantus Ensemble „Nunc dimittis“ (Dominic Brennan), Kopenhaageni kammerkoor Camerata „Morning Star“ (Jakob Hultberg), Southern Spirit Singers „Morning Star“ (Andy King).

29. VI London, LIACCC: Disonance Chamber Choir „Alleluia-Tropus“ (Magdalena Wdowicka-Mackiewicz), Jinggaswara „Magnificat“ (Lusianna Dawley), Ole Bull Kammerkor „Virgencita“ (Jon Flydal Blichfeldt).

30. VI London, LIACCCi lõunakontserdid kahes teises kirikus: Disonance Chamber Choir esitab Pärdi teose „Morning Star“, juhatab Magdalena Wdowicka-Mackiewicz, kontserdipaik on Piccadilly St. James Church; Ole Bull Kammerkori esinemispaik on St. Stephen's with St. John, ettekandel Pärdi „Virgencita“, juhatab Jon Flydal Blichfeldt. St. John's Smith Square'il esineb vaid žürii esimehe Peter Phillipsi enda koor The Tallis Scholars, nende kavas on Pärdi „Nunc dimittis“ ja „Triodion“.

26.VI-1. VII Helena Tulve on valitud Rootsis toimuva 25. Båstadi rahvusvahelise kammerfestivali resideerivaks heliloojaks. Festivali kunstiliseks juhiks on nimekas rootsi pianist Roland Pöntinen. Ettekandel on seitse Tulve teost, lisaks ka teisi eesti heliloojaid, esitajaks Maria kirikus Vox Clamantis Jaan-Eik Tulve juhatusel. Helena Tulve muusika ettekanded: „Silmaja“ kandlele, mängib Anna-Liisa Eller 26. VI, „You and I“ (maailmaesiettekanne), „I Am a River“ ja „In Silence“ laulab Vox Clamantis eesti muusika kontserdil („Röster från Estland“, 26. VI), „Il neige“ esitavad Anna-Liisa Eller kandlel ja Anna Paradiso klaveril (29.VI), teose „Pulss, mõõn ja voolamine“ esitajaiks on Mario Caroli bassflöödil ja Julien Quentin klaveril, pala „Pathless Land“ mängivad Karin Dornbusch klarnetil, Karolina Öhman tšellol ja Taavi Kerikmäe klaveril (30. VI). Vox Clamantis laulab veel Cyrillus Kreegi Taaveti laule nr 121 ja nr 137 ning „Mu süda ärka üles“, samuti Arvo Pärdi teosed „I Am the True Vine“ ja „Morning Star“ (26. VI); Anna-Liisa Eller esineb oma kontserdiga, kus improviseerib ja mängib eesti rahvamuusikat, samuti esitab ta J. Ph. Rameau pala „L'entretien des Muses“ 28. VI ning mängib Mirjam Tally „Struktuurid“ ja Malle Maltise „Öökirjaja“ (29. VI ja 30. VI), Pille-Rite Rei kannab ette saksofonil koos Marie Buch Hoyeriga klaveril oma uue teose. 27. VI teeb Sofia Nyblom intervjuu Helena Tulvega publiku ees, seal mängib ka Anna-Liisa Eller.

27. VI Mikk Murdvee on dirigent ja õppejõud Kaarina Muusikanädala suvekursustel Soomes, kontserdid Kuusisto kirikus.

28. VI Pariisis korraldataval multidistsiplinaarse muusika festivalil Manifeste 2017 tuleb maailmaesiettekandele Elis Vesiku orkestriteos „Fluchtpunkt“ („Kadumuspunkt“). Festivali korraldab IRCAMi instituut Pariisis, eesti noore helilooja teose esitab autori kohalviibides Pariisi raadiomajas (Maison de la Radio) l'Orchestre philharmonique de Radio France nüüdismuusika nimeka dirigendi, ka meil Eestis käinud Pierre-André Valade'i juhatusel.

28.-29. VI Prantsusmaal Strasbourg'is toimuval 9. Euroopa muusikaanalüüsi konverentsil, mille peakorraldajaks on Strasbourg'i Ülikool, on mitmeid Eesti märke. 28. VI leiab aset poolteisttunnine paneel „Analysing Arvo Pärt's Music“, kus esinevad ettekannetega muusikateadlased Elena Tokun Moskvast Tšaikovski-nim. konservatooriumist, Leopold Brauneiss Austriast Viinist ja Svetlana Savenko Moskva Tšaikovski konservatooriumist. Elena Tokuni ettekanne kannab pealkirja „Algorithms of Tintinnabuli: Composition Technique Form in the Music of Arvo Pärt“, autor on kirjutanud doktoritöö teemal „Arvo Pärt. Tintinnabuli: Composition technique and style“ (Moskva, 2010). Lepold Brauneiss, kes töötab Viini Ülikooli Muusikateaduse Instituudis, esitab loengu teemal „Transformation seriellen Techniken im Tintinnabuli-Stil Arvo Pärts“. Svetlana Savenko, samuti Moskva Tšaikovski konservatooriumi professor, esitab loengu „Aestetics and Style of Arvo Pärt's Work: Revolution or Evolution“. Samal ajal esineb paneelis „Readings of Franz Liszt“ ettekandega meie muusikaakadeemia professor Kerri Kotta. California ülikooli (USA) dotsent Amy Bauer esitab 29. VI loengu „Spectral Aesthetics and Ecological Listening in the Music of Helena Tulve“. See kantakse ette paneelis „Spectralism on the Margins: Spectral Ideas and Intercultural Influence“ ning Amy Bauer on ka selle paneeli eesistuja.

30.VI Arvo Pärdi muusika ettekandeid.Vilniuse Püha Katariina kirikus laulab Capella Cracoviensis, juhatab Jan Tomasz Adamus, esitamisel on kümme Arvo Pärdi teost. Londonis, St. Martin in the Fieldsis on ettekandel Arvo Pärdi „Littlemore Tractus“, üles astuvad St. Martin in the Fieldsi koor ja koorikooli lauljad, kammergrupp St. Martin's Voices ja Nicholas Wearne orelil, dirigeerib Andrew Earis. Saksamaal, Oldenburgi lossiplatsil mängivad viiuldaja Isabelle van Keulen ja pianist Ulrike Payer Arvo Pärdi „Fratrest“.