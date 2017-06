Eesti korraldab Viinis kontserdi, kus publik saab telefoniga kaasa mängida

Ansambel U: kontserdil on antud suur võim publikule, kes saab nutitelefoni, sülearvuti või tahvelarvuti abil koos ansambliga ise helisid luua, komponeerida muusikute jaoks reaalajas nooti, avaldada parasjagu kõlavate meloodiate kohta arvamust ja hinnata kõlanud muusikat.

"19. sajandist pärit kontserdiformaat on meil väga tugevalt sisse juurdunud: inimesed tulevad kohale, on keskmisest kenamini riides, istuvad vaikselt, plaksutavad õige koha peal ja pärast saavad kohvikusse minna," kirjeldas tavapärast kontserti Ansambel U: liige ja üks asutajatest Tarmo Johannes. Demokraatliku kontserdiga soovivad nad kaotada harjumusliku hierarhia publiku, esitaja, helilooja ja dirigendi vahel. "Kui neid ei ole, kui publik ei ole passiivses rollis, vaid on kaaslooja ja samal pinnal helilooja ning muusikuga, siis see mõjub mingis mõttes väga vabastavalt," selgitas Johannes.

Ühelt poolt püüab ansambel luua võimalikult vaba suhtluse, kuid teisalt soovib uurida ka demokraatia võimalikke puuduseid ning seda, kas konsensuslikult sündinud otsus on tingimata rahuldav. Samuti soovivad nad panna publiku teraselt muusikat kuulama ja arutlema, mis on see, mis neile tegeliku kontserdinaudingu annab. Lõplik mõtestamine jääb aga igaühe enda teha. "Seda võib võtta toreda meelelahutusena, omapärase kontserdina, uurimusena, teatritükina, kellegi jaoks on see võib-olla lihtsalt mõttetu veiderdamine," sõnas Johannes.

Selleks, et publik saaks muusikutega kaasa mängida ja mõtiskleda, on Ansambel U: töötanud välja spetsiaalsed tarkvaralahendused. Kuigi projekti formaat on põhjalikult välja arendatud, oleneb kontserdi lõpptulemus alati publiku ja kontserdipaiga eripäradest. Kõige eredamalt on Johannesel meeles esinemine Brasiilias: "Praegustes poliitilistes oludes on seal demokraatia idee, inimeste osalus ja sõnaõigus väga oluline teema, nii et inimesed publikust hõikasid kaasa ja otsustusvabadus oli miski, mis neid väga puudutas ning läks neile hinge." Eestis on ansambel selles formaadis esinenud vaid korra Luunja rahvamajas.

Kuigi "Publikuorkester" erineb iga kord, annab video aimu, mil moel saab publik musitseerimises osaleda.