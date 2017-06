"Aktuaalse kaamera" kultuuritoimetaja Reet Weidebaum oli kohal Kalevi staadionil, et vahendada muljeid tantsupeo esimese etenduse eel. Kehvale ilmale vaatamata tõdes ta, et rahvas on kohal ning tantsijad rõõmsad.

"Ilm ei ole tantsijaid hellitanud, siin on terve päev sadanud, aga nad on olnud kõik väga vaprad ning ma loodan väga, et ilm ei heiduta ka vaatajaid, sest etendus on välja müüdud ja siia peaks kogunema 10 000 inimest," kinnitas Weidebaum ja lisas, et esimesed vaprad on juba kohal ja kuivatavad istekohti. "Kuna vihmavarjud ei ole lubatud, siis võib siin näha kõige erinevama lõikega vihmariideid."

Weidebaum selgitas, et tänases tantsuetenduses teeb kaasa 585 tantsu- ja võimlemisrühma. "Kõige pisemad esinejad lõpetasid sel kevadel alles esimese klassi ja paljud neist on ka tantsupeol esimest korda," ütles ta ja kinnitas, et ehkki tantsupidu keskendub meie ühistele ja põlistele väärtustele, on oluline teema ka nende väärtuste edasi andmine tulevastele põlvedele. "Kindlasti sümboliseerib traditsioonide jätkumist ka tänane etendus ise, kus on lisaks vanadele armsatele rahvaviisidele ja tantsudele ka palju just selleks peoks loodud teoseid."

Lohutuseks neile, kes ise tantsupeole tulla ei saa, siis homme õhtuse etenduse kannab üle ka Eesti Televisioon. "Palun hoiame nüüd pöialt, et vihm lõppeks ja lapsed saaksid etenduse kuivalt ära pidada," ütles Weidebaum.