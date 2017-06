Reedel ja laupäeval toimuval kolmel tantsupeo etendusel toovad 585 tantsu- ja võimlemisrühma pealtvaatajateni iidsele Koidu ja Hämariku legendile tugineva loo põlvest põlve edasi pärandatava kullakera hoidjatest.

"Kui suurtel tantsupidudel näeb rohkem rahvusmustritest pärit elemente, siis noortepidudel klassikalisi pilte. Lisaks aastaaegade tunnustele joonistatakse väljakule ka peo logoelemente nagu minu juured või minu maa," rääkis tantsutoimetaja Kadri Tiis.

Ratas: laulu- ja tantsupeod näitavad sidet maa, traditsioonide ja ajalooga

Peaminister Jüri Ratas tervitas reede õhtul noori tantsijaid ja lauljaid XII noorte tantsupeo avaetendusel "Mina jään".

Tänavuse noortepeo keskmes on side oma maa, kultuuri ja vanema põlvkonnaga. "Laulu- ja tantsupeod on väga eestlaslikud ja ilusad üritused, isegi vihmaga. Need näitavad meie tugevat sidet oma maa, meie traditsioonide ning olnud aegadega. Need on päris meie oma Eesti asi," ütles peaminister.

Ta märkis, et kuigi Eesti Vabariigi sünnist möödub sajand järgmiseks aastaks, tähistame juba praegu oma riigi rajamist ning noortepidu on osa sellest peost.

"Kutsun teid üles mõtlema kõigist neist ilusatest hetkedest ja ühiselt veedetud ajast ka siin tantsupeol, kui kingitusest meie oma vaba riigi sünnipäevaks. Just sellised ongi kingitused, mida meie riik vajab," kõneles Ratas.

XII noortepeost võtab tänavu osa 8500 tantsupeolist ja enam kui 25 000 laulupeolist.