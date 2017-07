Laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum ütles Vikerraadiole, et eesmärk on see, et tantsulastele jääks pikem paus riiete kuivatamiseks ja õhtuseks etenduseks valmistumiseks.

"Eks me kõik oleme näinud, et see tantsupidu toimub võib-olla kümne aasta kõige keerulisemates ilmaoludes. Tänane ilmaprognoos näitab seda, et olulist paranemist pole oodata. Just tantsupeo teise etenduse ajaks lubatakse taas vihmasadu. Eilsest pikast päevast väsinud lapsed vajavad pikemat aega oma riiete kuivatamiseks ja valmistumiseks kolmandaks etenduseks," selgitas Weidebaum.

Korraldajate otsus oli Weidebaumi sõnul üksmeelne, sest soov on tagada tantsulaste heaolu, et tantsupeost saaks rõõmus ja meeldiv kogemus.

Teisele etendusele pileti ostnud saavad kas raha tagasi küsida või külastada selle eest pühapäeval laulupidu. Pileteid teisele etendusele oli müüdudu ligi 9500, saamatjäävat tulu korraldajad keskpäeval toimunud pressikonverentsil ei avaldanud.

Laupäeva õhtul kell 19 algav kolmas etendus ära ei jää. Väravad avatakse kaks tundi enne etenduse algust. Otseülekanne ETV-s ja ERR.ee-s algab kell 18.45.

Omaalgatuslik kogunemine Vabaduse väljakul

Mõned tantsurühmad on otsustanud ärajäänud etenduse asemel isekeskis kell 14 Tallinnas Vabaduse väljakul koguneda, et ühiselt aega veeta ja tantsida.

Politsei esindaja ütles keskpäeval, et korrakaitsjad seda takistama ei hakka, kuid lähevad sündmuskohale turvalisuse eest seisma.