Kirjanike liidu pöördumine seoses Lepo Sumera perekonda puudutava kohtuotsusega

Liidu pöördumine täismahus:

"Eesti Kirjanike Liit tunneb sügavat muret suuna pärast, mille on võtnud kohtupidamine Sumerate korteri üle. Ringkonnakohtu otsus tagastada kunagise omaniku pärijale Gonsiori tänava korter, mille Kersti Sumera 2003. aastal kehtiva seaduse järgi erastas, toob taas esile probleemid, ohud ja kahjud, mida omandireform on tekitanud Eesti elanikele. Niisugused otsused jätavad mulje, et seadus mitte ei kaitse, vaid kimbutab meie inimesi, ning tekitab kahtlusi õigusriigi suhtes.

Kuna tegu on tuntud helilooja perekonnaga ja Eestile oluliste muusikainimestega, annab see juhtumile erilise reljeefsuse. Samas aitab Sumerate kaasus tähelepanu juhtida arvukatele samalaadsetele lugudele.

Õigluse vaatepunktist näeme mõistagi, et korteriküsimuses on poolte taotlused ebavõrdsed. Ühel pool on järelümberasumise käigus Saksamaale siirdunud omaniku Suurbritannias elutsev pärija (pärijad), kes kasutab võimalust saada oma valdusse vara, mida seadus talle pakub. Teisel pool on perekond, kes on korterit üle 30 aasta oma koduks pidanud, oma kodu neile teadaolevate asjaolude põhjal igati õiguspäraselt erastanud, korterisse raha ja energiat investeerinud. Nendele pole see korter mitte lisanduv vara, vaid kodu. Arusaadavalt ei saa eeldada, et endise omaniku pärija võtaks arvesse moraalset argumenti, et tema võidu hinnaks on korteri praeguste elanike finantsilised, elukorralduslikud ja emotsionaalsed kannatused. Sumeraid peavad kaitsma meie riigi seadus ja kohtuvõim.

Loodame, et riigikohus võtab Sumerate edasikaebuse menetlusse ja langetab otsuse, mis annab nii neile kui ka ülejäänud Eesti elanikele põhjust end oma riigis turvaliselt tunda."