Haapsalus pühendati Tšaikovskile muusikafestival

Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Tšaikovski festivali mõte sündis tegelikult mitme aasta eest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Festivali muusikavalik on küllaltki lai.

"Meil on kammerkontserte, meil on vokaalkontserte, meil on kõige kuulsam Tšaikovski instrumentaalkontsert /.../, meil on 6. sümfoonia, kus on sees viisijupp "Kallis Mari"," loetles Leiten.

Ürituse programmi kuulub ka Tšaikovski ooper "Jolanta", mida esitatakse väga harva. Moskva Novaja Opera dirigent Jan Latham-Koenig ütles, et selle põhjus on teose umbes pooleteisttunnine pikkus, mis on tavalise ooperiõhtu jaoks lühike, kuid samas on see piisavalt pikk, et publik ei soovi kohe peale seda mõnda teist teost lisaks kuulda.

"See on väga kontsentreeritud ooper ja omal viisil väga täielik," ütles dirigent.

Pianist Kalle Randalu on Eesti ainus Tšaikovski konkursi laureaat. Ta hindab helilooja loomingut väga kõrgelt.

"Tšaikovski on geniaalne, suur vene helilooja, suur muusik. Me kõik imetleme tema teoseid ja armastame neist väga paljusid ja mõnikord isegi teadmata, et see on Tšaikovski muusika," rääkis Randalu.

Leiten ütles, et festival võiks saada traditsiooniks, kuid praegu on veel vara öelda, kui sagedasti see toimuma hakkab.