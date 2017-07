Laulupeol astub eesti kooride kõrval üles ka 17 väliseesti koori

Noorte laulupeol kõlab 44 eriilmelist muusikateost, millega tõstetakse esile uue põlvkonna heliloojate loomingut ning vanameistrite kõrval saavad oma esimese laulupeokogemuse 17 noort dirigenti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks saavad üheksa noort lauljat esmakordselt kogeda, mida tähendab solisti vastutus sadade tuhandete inimeste ees.

Pühapäev algab kell 9.30 traditsioonilise rongkäiguga, mis viib peolised Vabaduse väljakult lauluväljakule. Kauaoodatud pidu algab kell 14.

Laupäeval, laulupeo koondproovide teise päeva õhtul lauluväljakul viibinud "Aktuaalse kaamera" ajakirjanik Gerli Nõmm ütles, et tema arvates on noored lauljad ja dirigendid peoks igati valmis.

Üks 17 noorest dirigendist, kes pühapäeval laulupeodebüüdi teeb, on Valter Soosalu. Tema juhatada on Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi "Isamaa ilu hoieldes".

"Tundub, et see lugu ei kuulu ainult ajalukku, kus ta on alguse saanud, vaid selle sõnum on selline, mis kõnetab meid kõiki ka tänapeäval. Kui neid sõnu lugeda, siis see annab meile mõnes mõttes manitseva õpetuse selle kohta, kuidas olla parem inimene, parem eestlane," rääkis Soosalu.

17 väliseesti koori

Lisaks eesti kooridele astub laulupeol üles ka 17 väliseesti koori. Kõige lähemad on pärit Lätist ja Soomest ning kõige kaugemad Kanadast ja USA-st.

"Aktuaalne kaamera" kohtus New Yorgis USA idaranniku laste ühendkooriga. New Yorgi, Washingtoni, Philadelphia, Bostoni, Connecticuti ja Lakewoodi eesti koolilastest kokku pandud ühendkoor osaleb noorte laulupeol.

"Iga kool harjutab kodus, oma koolis ja siis on meil laululaager olnud, meil on ühised lindistused olnud, aga väga tihti me kokku ei saa," selgitas New Yorgi Eesti kooli juhataja Merike Barborak.

USA idaranniku laste ühendkoori "Laulurõõm" koorijuhid on Maaja Roos, Leena Sirp ning Holly Vesilind, kes muuhulgas kontrollivad, et eestikeelsete sõnade hääldus oleks lauldes võimalikult täpne.

"See on väga keeruline olnud. Meil on lapsi, kes ei räägi väga palju eesti keelt ja nende jaoks on juba raskete sõnade väljahääldamine olnud väga raske, aga ma võin öelda, et laste hääldus eesti keeles on väga palju paranenud laulmisega," kinnitas Barborak.

Laste hinnangul on tänavuse laulupeo kõige raskem laul "Koit", mis nõuab pidevat toonivahetust.

Kuigi laulupeole mineku protsess on pikk ja väsitav, on lapsed ikkagi põnevil.

Laupäeval said USA idarannikult tulnud laululapsed esimest korda laulukaare all proovi teha. Lapsed kogunesid lauluväljaku mere värava juures kell 11.30.

Merike Barborak selgitas, et osad kooris osalevad lapsed, kelle mõlemad vanemad on eestlased, käivad Eestis igal suvel. Samas on ka lapsi, kes pole kordagi Eestis käinud.

"Mulle meeldib väga Eestis olla, sest see on mu vanavanemate kodu ja ma olen siin ainult üks kord käinud, nii et kõik on veel päris uus mulle," rääkis Aurora.

"Mulle väga meeldib siin, sest siin on palju rohkem maakohti kui Ameerikas, seal on liiga palju linna," märkis Oskar.

Maaja Roosi sõnul ei ole USA-s laulukultuuri. "Kui lapsed laulavad, laulavad väga madalalt ja nii palju popmuusikat ja päriselt laulmist ei ole, nii et kõigepealt me pidime andma seda tunnet, kuidas on häält tõsta kõrgele. Siis hakkas juhtuma, hakkasid laulma, hakkas meeldima," kirjeldas ta.