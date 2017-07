Ain Agan ja Andre Maaker viisid kitarrimuusika Brüsselisse

Brüsseli kuningalossi ees asuvas pargis kuuleb tavaliselt papagoisid, pühapäeval kõlas seal aga kitarrimuusika, mida tegid Ain Agan ja Andre Maaker, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siia parki sobis meie kitarrimuusika hästi ja Brüsseli inimeste silmad läksid minu meelest üha enam särama," arvas Maaker.

"Väga tore oli mängida, Andrega on üldse väga tore alati koos muusikat teha. Tundub, et meil on teineteise tunnetamine päris hea ja saame riskida, mis on improviseerivale muusikule eriti tore väljakutse," rääkis Agan.

Publiku seas oli kitarriduo fänne. Myriam ja Eric mäletavad neid juba ühelt varasemalt kontserdilt.

"Need kaks eestlast olid seal ja nad jätsid meile sügava mulje oma mängimise viisiga. See on erakordne, nad vastavad teineteisele, vestlevad teineteisega, see on suurepärane," kirjeldas Eric.

Muusiku mõte käib tänasel suurel peo päeval ikka korra ka Tallinnas laulukaare all ära.

"Ma vaatasin hommikul hotellis telefonist ikka rongkäiku, nägin oma nooremat poega seal ja lehvitasin talle," ütles Agan.

"Kui laulupidu tähistas enda tegevust märksõnaga - "mina jään" -, siis mina seda nädalavahetust siin Brüsselis tähistasin märksõnaga - "mina ei saanud jääda"," rääkis Maaker.