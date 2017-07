XII noorte laulupeo üks ideekavandi autoritest Veiko Tubin ütles, et ta ei ole kunagi olnud nii uhke usalduse üle, mis on noortele antud. "Minu usk sellesse, et noored juured jäävad, on 150% olemas," ütles Tubin. "Ma vaatasin peo lõppedes üle lauluväljaku ja tundsin, et kõik on endast kõik andnud ja nii puhas on olla. See oli õnnelik tühjus, mis seal lõpus valitses," kirjeldas Tubin.

Segakooride dirigent Valter Soosalu ütles pärast oma dirigendidebüüti, et ta tajus kahel korral "Isamaa ilu hoieldes" juhatades, et üle lauluväljaku voogas justkui korralik ilutulestik. "See lugu on selline, mis peaks energia üles kütma. Ma ei oska tagantjärgi enam öelda, mis tempos ma seda lugu juhatasin ja kuidas kõik juhtus, aga lugu õnnestus ja lauljad tulid sellega kaasa," ütles Soosalu.

XII noorte laulu- ja tantsupidu “Mina jään” toimus 30. juunist kuni 2. juulini.