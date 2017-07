Rasmus Puur: suur tänu kõigile selle ilusa peo eest

Rasmus Puur kinnitas, et ta andis Tallinna lauluväljakul endast kõik ning sisse ei ole jäänud enam midagi. "Nädala algul oli dirigendipuldis väga hõre olla, aga ühendkoori esimene proov hajutas kõik mured ja jalavärinad," selgitas ta ja lisas, et noorte laulu- ja tantsupidu "Mina jään" oli ideele ja kontseptsioonile vastavalt väga noorte nägu.

"Dirigendipuldis tuleb end toore jõuga tagasi hoida ning tõsi on ka see, et pärast loo juhatamist sa sellest eriti ei mäleta, sest see hetk on nii intensiivne," kinnitas Puur ja tõdes, et emotsioonid jäävad meelde, kuid adekvaatselt ta seda analüüsida ei suudaks. "Neid emotsioone mina teleekraanilt veel näinud ei ole, võib-olla pärast on väga piinlik, aga see oli vähemalt ehe, ju ma siis olengi selline."

"Raskeid hetki oli kardetust palju vähem, seda protsessi ette võttes oli selge, et see ei saa olema lihtne," nentis ta ja tõdes, et kõige raskem oli algul hakata teistega jagama enda isiklikku ideed, mille nad Veiko Tubinaga koos lõid. "See on kuidagi enda sees nii terviklik ja siis sinna tulevad teised muljed juurde, kuid see ongi õige, sest laulupidu peab olema võimalikult demokraatlik."

Puuri arvates ei oleks kogu aeg võimalik korraldada laulupidu, mis põhineb noortel tegijatel. "See kaar käib lihtsalt lainetena, vahel on rohkem häid noori dirigente, vahel vähem, kuid praegu see kaar tõesti sattus olema kõrgel ning see on väga tore," sõnas ta ja lisas, et millalgi võiks ja peaks analoogne asi taas toimuma. "Noorte laulu- ja tantsupidu peakski olema see koht, kus noored saavad oma kätt proovida, samuti on noortel noortega väga hea kontakt, nagu eelproovides pidevalt selgus."

"Homme ei saa magada, kell 11 on pressikonverents ning peab hakkama mõtteid ja muljeid koondama, aga pärast seda on tükk tühja maad ja puhkus," tõdes dirigent ja noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" idee üks autor Rasmus Puur pärast peo lõppu ning sõnas, et ta ei kujuta veel ette seda hingelist vaakumit, mis lähipäevil tekkima hakkab. "Juba väiksemate projektide puhul on see olnud väga tugev, loodame, et ma päris emotsionaalsesse auku ei kuku."

"Suur tänu kõigile selle ilusa pea eest!" ütles Puur lõpetuseks.