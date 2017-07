Ökoloog Kristjan Piirimäe annab keskkonnasõbralikkuses laulupeole hindeks 7. Ökoloogilise jalajälje mõttes on hea, et meil on üks koht, kus kümneid tuhandeid külalisi võõrustav sündmus korraldada. Teisest küljest on käest lastud võimalus massiivsele publikule keskkonnateadlikkusest rääkida.

"Mis mind väga rõõmsalt üllatas: kui korralikuks on eesti rahvas hakanud ja kuidas enam ei läbustata!" rääkis Piirimäe Vikerraadio saates "Huvitaja". Kuna Piirimäe jäi väljakule pärast pidu ringi jalutama ja täheldas, et muruplatsidele jäi publikust maha väga vähe prahti.

Ka "Huvitaja" jalutas eile õhtul lauluväljakul ning tegi reportaaži sellest, mis sinna pärast seitse tundi kestnud pidu alles jäi.

See, et inimesed prügikaste eelistasid, paistis Piirimäe sõnul välja ka sellest, et kaste oli ehk prügi jaoks liiga vähegi -- need ajasid kõikjal üle. Kuid on suurem mure, mille osas ta keskkonnatehnoloogina laulupeo korraldajatele kõige suurema etteheite teeks: prügi sorteerimine.

"See oli minu arvates halb mõte [prügi liigiti kogumine ära jätta], sest just noored peavad saama selle harjumuse. Kui nähakse, et suurel üritusel kogutakse prügi liigiti, hakatakse seda ka kodudes tegema," arvas Piirimäe.

Miks mitte tuua laulupeo repertuaari mõni loodushoiu teemaline lugu, küsib Kristjan Piirimäe.

Ökoloogina sooviks ta, et laulupidu ka enam loodushoiu teemasid kajastaks. "Kui tuleb palju inimesi kokku, on see suurepärane võimalus keskkonnateadlikkuse tõstmiseks. Seda ei pea tegema, aga kui seda tehakse, oleks üritus taas keskkonnasõbralikum," märkis Piirimäe. Miks mitte tuua laulupeo repertuaari mõni loodushoiu teemaline lugu, küsib ta.

Suurt pilti vaadates on laulupidu kahtlemata suure keskkonnamõjuga üritus. Samas vähendab koormust loodusele see, et üritus toimub pidevalt samas kohas, niisiis ei pea publik kohale tulemiseks väga palju energiat kulutama, linlased saavad kasutada ühistransporti. Piirimäe kiidab, et laulupeo korraldamisel võib esile tõsta tegijate palvet publikule jätta autod jätta nii kaugele kui võimalik.

"Aga kui üle kogu Eesti oleks toimunud 10 000 väikest grillipidu, oleks selle mõju olnud palju suurem," võrdleb Kristjan Piirimäe laulupeo mõju tavapärase nädalavahetusega Eestis.

Seega, kui peaks kümne palli süsteemis hindama peo keskkonnasõbralikkust, annaks Piirimäe hindeks seitsme, sest peale prügi sorteerimata jätmise ja loodushoiu propageerimise võimaluse kasutamata jätmise ei saa laulupeole suurt midagi ette heita.

Huvitaja saates intervjueeris Kristjan Piirimäed Allan Rajavee.