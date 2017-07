Mark Soosaar: festivali teemat saab mõista ka kui kunsti ellu jääda

Pärnu filmifestivali korraldaja Mark Soosaar kinnitas "Uudis+'le" antud intervjuus, et festivali teema "Elamise kunst" on mitmeti mõistetav, näiteks saab seda võtta ka kui kunsti ellu jääda. "Nii lähevad sinna alla põlisrahvad, keda globaliseerumine välja sööb, aga ka pagulased ja isegi eestlased, kes ka oleme kunagi kusagilt siia tulnud ja peame igapäevaselt mõtlema, kuidas väikerahva kultuur ellu jääb," sõnas ta ja lisas, et sel aastal saab iga päev kell 17 näha meditsiiniteemalisi filme isegi Pärnu haiglas.

Soosaare sõnul jäävad inimesed, kes vaatavad filme vaid ETV vahendusel, ilma filmitegijatega suhtlemisest. "Enamik nomineeritud filmide tegijad on ikkagi Eestis kohal," tõdes ta ja ütles, et samuti saab kinosaalis näha filmi suurel ekraanil ning elada selle hingamisega kaasa, mis on festivali enda olemus.

"Enamik inimesi tulevad teadlikult Pärnusse, kuigi on juhtunud ka seda, et inimesed satuvad juhuslikult," sõnas Soosaar.