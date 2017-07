Arvustus. Viikingduse viimane sõna

Kas sulle meeldivad viikingid? Sest siin on sulle viikingitest. Siin on pikad viikingid, lühikesed viikingid. Paksud viikingid, peenikesed viikingid. Sõjakad viikingid, rahulikud viikingid. Mõõkadega viikingid, linnustega viikingid. Paatidega viikingid, aaretega viikingid. Igas asendis, kujus ja vormis viikingid. Tegu on raamatuga viikingitest. Kui sa tahad nende ja Eesti ajaloost midagi teada, siis see on raamat just sinule. Peale raamatu lugemist võid ka ise tunda tungi saada viikingiks. Avasta oma sisemine viiking!

Vahele on pandud ka ilukirjanduslikke lookesi, mis peaksid illustreerima tollase ajastu inimeste eluolu ja tegemisi, mis aitaks omakorda raamatu temaatikasse sisse elada. Ise jätsin need vahele ja lugesin siit-sealt nende tegemistest ning teooriatest, et kuidas siis elu võis küll käia. Muidugi on nii, et ühelgi kaardil ei paistnud suurt tegevust, mis leidnuks aset minu kodukandis Pärnumaal. Ära on toodud detailsed fotod arheoloogilistest leidudest ja taasehitatud asulatest.

Kindlasti lükkab teos ümber paljud eksikujutlused ja müüdid viikingitest, toetudes selle juures just uutele leidudele ning uurimistööle. Samuti on raamat huvitav folkloristika aspektist, jutustades meie maadel väljakujunenud kommete pärinemisest ja kujunemisest tänapäevani. Eesti saab sellega asetatud muu maailma konteksti ning sedasi on lihtsam mõista meie piirkonna rolli kaubateede, rahvaste liikumise ja ühiskonnakorralduse väljakujunemisel.

Ma pole küll lugenud teisi viikingiajast kõnelevaid raamatuid, aga ma teen suhteliselt kindlana tunduva eelduse ja ütlen, et "Viikingiaegne Eesti" on viikingduse viimane sõna.