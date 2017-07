Mark Soosaar: tulevast aastast lisanduvad festivali programmi ka teadusfilmid

3. juuli õhtul sai alguse 31. Pärnu filmifestival, mis kannab pealkirja "Elamise kunst". Festivali pealik Mark Soosaar teatas, et see on viimane kord, kus filmipidu toimub kesksuvel. Edaspidi korraldatakse festivali kas kevadel või sügisel.

Mark Soosaar on rahvusvahelist dokumentaal- ja antripoloogiafilmide festivali korraldanud 31 aastat ja tunnistas "Aktuaalses kaameras", et see on omamoodi rekord. Aga lõpetada ta veel ei kavatse, vaid peab juba uusi plaane näiteks lisanduvad programmi ka teadusfilmid. "Ega neid filmifestivale maailmas palju ole, kus üle kolmekümne aasta pealik on vastu pidanud," selgitas ta.

Samuti lisas Soosaar , et järgmisel aastal ei toimu festival tõenäoliselt mitte kesksuvel, vaid teadus- ja dokumentaalfilmide festival toimub ilmselt hoopis kevadel. "Ma arvan, et me peame Pärnus vaid südasuvele kontsentreerunud kultuuriperioodi ikka laiendama."

31. Pärnu filmifestival toimub 3. kuni 16. juulini Pärnus, kuid mitmed filmid linastuvad ka ETV ekraanil.