Aare Toikka toob NUKU teatri lavale Mehis Heinsaare iseäraliku maailma

NUKU teatri suvelavastus "Mees, kes ei teadnud mitte midagi" põhineb kirjanik Mehis Heinsaare novellidel. Lavastaja Aare Toikka on noppinud motiive 15 erinevast Heinsaare loost ning põiminud need kokku ühte muusikalisse müsteeriumisse.

Sündmustik toimub Mehis Heinsaare novellist "Mees, kes ei teinud mitte midagi" tuttavas Kärstna külas, vahendas "Aktuaalne kaamera". Lavastaja Aare Toikka sõnul on Heinsaare kujutatud Eestimaa tuttav, ent ometi nii iseäralik. "Need teemad, mida ta käsitleb, on tegelikult eksistentsiaalsed ja olemuslikud Eesti inimesele," selgitas Toikka ja lisas, et selles loos on palju arhetüüpilist. "Siin on poeesiat ning äärmiselt kaunist muusikat."

Lavastus on mõeldud küll täiskasvanutele, kuid Heinsaarele omaseid fantaasiaküllaseid moondumisi on ilmestatud NUKU teatrile omaste vahenditega. "Mõni inimene võib muututa mõneks asjaks või siis mõni loodusnähtus võib saada inimlikud jooned," ütles lavastaja.

Muusika ja laulutekstide autor on Lauri Saatpalu. Mart Müürisepa kõrval teeb Saatpalu ka peaosa, kehastudes isand vanaduseks. "Heinsaare maailm on nõnda kummaline küll, et seda on kõige parem on teha nukuteatris," tõdes Saatpalu.

Lavastust "Mees, kes ei teinud mitte midagi" saab näha NUKU teatri Ferdinandi saalis juulis ja augustis.