Edward von Lõngus äratab Brüsseli majaseintel ellu pildid vanadest eestlastest

Mitmed Brüsseli Raekoja platsi ümbruse ootamatute nurgataguste müürid ja majaseinad saavad uue väljanägemise. Edward von Lõnguse tegevus meelitab kohale nii politsei kui ka niisama uudistajad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin Brüsselis on tänavakunsti tegelikult päris palju. Kindlasti Lõnguse käekiri eristub väga tugevalt, aga seda põnevust - mis sinna seinale ilmub ja mis toimub ja misasi see on - oli näha," selgitas NOAR.eu kunstikeskkonna koordinaator Kadri Uus.

Sajandivanustest eestlaste fotodest ainest saanud omapärased tegelaskujud nagu kivikuningas Lembit hakkavad nüüd Brüsselis oma elu elama. Need ei ole üksnes pildid, vaid abivahendeid kasutades hakkavad pildid elama.

"Vau, ta suitsetab tõepoolest oma sigaretti," kommenteeris Jordan üht pilti.

"See on lahe, see on originaalne," märkis Nathalie.

"See on imeline, mulle on alati meeldinud selline kunst, aga ma ei ole midagi sellist varem näinud, see on tõesti eriline," kinnitas Rita.

"Mulle meeldib tänavakunst ja mulle meeldivad veidrad ja erilised asjad. See on eriline, see tõmbas mu tähelepanu," rääkis Ellen.

"Ei ole paha, lahe. Eelkõige noored on sellest huvitatud, vanu või ütleme 35-40aastaseid ei huvita, aga noored 20-aastased küsivad, mis see on, tunnevad huvi ja pildistavad," rääkis Miloslav.

Brüsselist läheb Lõnguse tee Itaaliasse, Rooma tänavatele.