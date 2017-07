Rahvusraamatukogus näeb läbilõige Mall Metsa viimase kümne aasta loomingust

"Sellel näitusel esitatud väikestel vaipadel on mulle tähtis värvi ja kujundi abil loodusmeeleolu vahendamine. See on "aastaring" oma igaveses muutumises. Minu nahkvaibad on mõeldud kaunistavaks ja positiivset sõnumit kandvaks ruumielemendiks. Olen neil kasutanud palju erisuguseid märke: ruune, astroloogilisi sümboleid, rahvakalendri peremärke," kirjeldas Mall Mets.

Nahakunstnik Mall Mets on kujundanud ja teostanud arvukalt mitmesuguseid nahast tarbe- ja dekoratiivvorme. Ta on loonud lõike-, vooli-, tempel- ja aplikatsioonitehnikas karpe, köiteid ja vaipu. Talle on iseloomulikud julged värvi- ja vormilahendused ning rahvusliku ornamendi vaimukas tõlgendus.

Varasemas loomingus on ta kasutanud palju punast ja musta ning loonud linnu- ja kalamotiividega kunstiobjekte. Mall Mets kuulub Eesti Nahakunstnike Liitu ja Eesti Akvarellistide Ühendusse.

Näitus on pühendatud Eesti nahakunsti 100. aastapäevale.