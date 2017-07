Uues TMKs: lastele ja noortele tehtav teater, hipid ja Jazzkaar

Kuna käimas on laste ja noorte kultuuriaasta, siis uuritakse Teater. Muusika. Kino juuli-augusti topeltnumbri teatriosas, mis seisus on lastele ja noortele tehtav teater Eestis ning kust on pärit eelarvamus, et nukuteater on mõeldud üksnes lastele. Nende küsimuste üle arutlevad Helle Laas, Kaja Kann, Rein Agur, Altmar Looris, Evelin Lagle, Mart Kangro, Leino Rei, Mirko Rajas ja Jaanus Vaiksoo.

Elen Lotman kirjutab inimtaju mehhanismide kasutamisest filmide operaatoritöös ja selle võimalikust mõjust vaatajajatele, Silver Õun vaatleb ida ja lääne vastuolusid ja paralleele Martin Scorsese mängufilmis "Vaikus", Olev Remsu arvustab Jarmo Valkola raamatut "Filmi audiovisuaalne keel", Lauri Sommer Terje Toomistu dokumentaalfilmi "Nõukogude hipid", Filipp Kruusvall Ksenja Okhapkina dokumentaalfilmi "Tule tagasi vabana" ja Peeter Sauter uusi "Eesti lugusid".

Saale Kareda analüüsib "Eesti muusika päevi", Tiit Lauk ja Ines Reingold-Tali "Jazzkaart", Maris Kirme käsitleb ERSO ajaloos ajavahemikku 1960–1979, Tiiu Levald arvustab Gaetano Donizetti "Anna Bolena" kontsertetendust Rahvusooper Estonias ja Vincenzo Bellini "Norma" kontsertetendust Läti Rahvusooperis ning kirjutab Mati Turi ja Matti Raide Lied’iduost. Heili Einasto hindab Gruusia Riigiballeti etendusi Jõhvi balletifestivalil.