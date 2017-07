Cineuropa: "Keti lõpp" on nutikas ja tugev režissööridebüüt

Filmiportaal Cineuropa kirjutas Karlovy Vary filmifestivalil esilinastunud Priit Pääsukese "Keti lõpu" kohta, et film sarnaneb Aki Kaurismäki ja Roy Anderssoni töödega ning on kohati väga naljakas.

"Pääsukese debüütfilm sarnaneb Aki Kaurismäki ja Roy Anderssoni töödega, keskendudes loomingulisusele, lojaalsusele, inimese kohale maailmas ning muudele eksistentsiaalsetele teemadele, tehes seda aga läbi absurdi ja huumori," kirjutas Cineuropa.

Samas tõdes filmiportaal, et linateos toimub ühes paigas, on jagatud osadeks ning põhineb teatrilavastusel, seega on kohati oht muutuda teatraalseks. "Operaator Meelis Veeremetsa voolav kaameratöö annab aga filmiliku vaatepunki, samuti on kõiges toimuvas tunda hüperreaalsust, mis võimendab veel filmi absurdi," lisasid nad.

Cineuropa sõnul on "Keti lõpp" hästi mängitud ja kohati väga naljakas film, mis võiks leida filmifestivalidel suurt publiku poolehoidu.

"Keti lõpp" leiab aset tühja parkimisplatsi serval asuvas burgerirestoranis, mis toimib mudelina maailmast või Ida-Euroopast. Keset lõputult kestvat majanduskriisi inimesed, burgerirestorani külastajad - kõik justkui meeleheite piiril - tulevad ja lähevad, samal ajal kui filmi peategelaseks olev ettekandja selle kõige tunnistajaks on ning enesest läbi laseb. Lõpuks liituvad temaga tööd otsiv noormees, akadeemilise maailma imelaps ja kuulus helilooja, kes mõlemad otsivad sõprust ning lähedust.

Priit Pääsukese debüütmängufilm osales Karlovy Vary filmifestivali East of The West võistlusprogrammis, kuhu on valitud 12 režissööride esimest või teist mängufilmi Kesk- ja Ida-Euroopast, Balkanilt, Türgist ja endistest Nõukogude Liidu maadest.

Eesti kinodesse jõuab "Keti lõpp" 20. oktoobrist.