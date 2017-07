Eestisse jõuab Prantsuse tantsumuusika duo Breakbot ja Irfane

8. juulil esineb Tallinnas PADAs Red Bull Music Academy peol Prantsuse uue laine elektroonika duo Breakbot & Irfane, kes on põhiliselt tuntud singliga "Baby I'm Yours".

Pärast "Baby I’m Yours EP" ilmumist andis Breakbot Ed Banger Records plaadifirma alt välja ka debüütalbumi "By Your Side", mis sai kriitikutelt kiitvat tagasisidet.

Üheskoos on Breakbot ja Irfane "By Your Side" albumiga mööda maailma tuuritanud pea kaks aastat. Nende kahe aastaga jõudsid nad arusaamale, et ainus loogiline lahendus on jätkata duona. 2016. aastal andis kaheliikmeline Breakbot välja albumi "Still Waters".

Lisaks Breakbotile ja Ifrane'ile astuvad PADAs üles Dave Storm, Madis Nestor ja Sander Mölder.

Uksed avatakse kell 23.00.