Pärnus toimub esmakordselt kammermuusikafestival Artissimo!

Muusikafestival Artissimo! toob 8. kuni 15. juulini Pärnu kuursaali nelja tippsolisti kontserdikava. Need muusikud tulevad Itaaliast, Venemaalt, Lätist ja Prantsusmaalt, kuid iga välismaise solisti partneriks on ka Eesti tunnustatud interpreet.

Festivali nimetus "Artissimo!" viitab sellele, et tegemist on kõrgeimat klassi solistide ja kunstnikega, kes Pärnus üles astuvad. "Kuulajate südamed kütavad kuumaks neli erakordset virtuoosi, kelle jaoks muusika on eelkõige kirglik eneseväljendus ja artistlikkus neile kaasasündinud iseloomuomadus," tutvustavad korraldajad on esinejaid. "Kõigil neil on publikule edastada oluline sõnum, et klassikaline muusika elab pulbitsevat, täisväärtuslikku elu ja sajanditevanused teosed suudavad vaimustada ka tänapäeva kuulajaid. Läbi aegade on virtuoose imetletud ja kätel kantud, neid on ka kadestatud ja isegi vihatud, kuid kunagi pole need suure ande ja veel suurema töötahtega muusikud jätnud kedagi ükskõikseks."

Artissimo! avakontserdi annab 8. juuli õhtul flöödikunstnik Massimo Mercelli Itaaliast, kelle klaveripartneriks on pianist-kontsertmeister Piia Paemurru. Massimo Mercelli on Eesti festivalidel ka varem esinenud. Ta on praegu Rossini nimelise konservatooriumi õppejõud Pesaros, Emilia Romagna festivali kunstiline juht ja Euroopa muusikafestivalide Föderatsiooni asepresident. Tema seekordses kavas on Bach, Donizetti, Genin ja Borne.

Festivali teise kontserdi peategelaseks 9. juulil on Daniel Kogan Moskvast. Imelapsena alustanud Daniel tegi oma debüüdi juba 7-aastasena New Yorkis. Ta esines sel aastal ka Suure-Jaani festivali solistina, aga ta võttis rõõmuga uue kutse tulla esinema ka Pärnusse, kus kunagi on suved veetnud ja esinenud viiulilegendid David Oistrahh ja Igor Oistrahh. Pärnus on tema väga mahukas kavas Kreisler, Tartini, Ysaye, de Falla, Ravel, sealhulgas on ettekandel koguni neli sonaati. Klaveripartneriks on tal Maila Laidna.

Kolmas kontsert on kuulajate ees 12. juuli õhtul. Läti noor klaverivirtuoos, helilooja ja improvisaator Vestards Šimkus on Los Angelese, Barcelona ja Bad Kissingeni pianistide konkursi võitja. Vestards Šimkus tuleb Pärnus välja põneva kavaga, kus ta klassikalise repertuaari kõrval (Ravel, Gershwin) esitab oma visioone teiste tuntud heliloojate teostest.

15. juulil astub Artissimo! programmis üles veel teinegi viiuldaja. See on 22-aastane Alexis Roussine (Russin), kelle klaveripartneriks on Diana Liiv. Brahmsi sonaadi kõrval mängib ta mitu teost legendaarselt Niccolò Paganinilt. Alexis alustas viiuliõpinguid oma isa, viiuliprofessor Miroslav Russini käe all, kes oli David Oistrahhi õpilane. 12-aastasena tuli ta konkursi "Noor Muusik" laureaadiks Tallinnas. Moskva järel õppis Pariisis ja Maastrichtis. Paar aastat tagasi esines Alexis meil samaviisi koos Diana Liiviga, siis Eesti mõisakontsertide suvetsüklis.

Pärnu uue kammermuusikafestivali korraldajaks on Eesti Kammermuusika Ühing, produtsentideks Kaia Lattikas ja Aare Tammesalu.

Kõik kontserdid algavad õhtul kell 20.