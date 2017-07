Cineuropa "Minu näoga onust": samad näod, erinevad inimesed

Eesti filmitegijad Katrin ja Andres Maimik on tagasi Tšehhi filmifestivalil järjekordse looga generatsioonidevahelisest konfliktist.

"Mina näoga onus" uurivad Katrin ja Andres Maimik taas erinevusi kahe generatsiooni vahel - nagu ka mängufilmis "Kirsitubakas". Seekord ei ole aga tegemist armastuslooga noore naise ja vanema mehe vahel, vaid luubi all on isa ja poja erimeelsused. Filmi maailmaesilinastus toimus äsja Karlovy Vary filmifestivali võistlusprogrammis East of the West.

Hugo (Rain Tolk) on muusikakriitik, kes on avastanud, et tema naine petab teda. Ta on kolinud maale, et oma elu taas üles ehitada ning oma järgmise raamatu kallal töötada, kuid ürituse pöörab pea peale tema võõrdunud isa Raivo (Roman Baskin) saabumine. Kuna Raivo väidab, et on suremas, otsustab Hugo tema kohaolu välja kannatada. Kui aga Hugo kohtub terapeut Marianiga (Evelin Võigemast), leiavad isa ja poeg, et nad on elus eri suundades liikudes rohkem lahku kasvanud kui oleksid võinud arvata.

Kuigi filmi teema on vana ja tuttav, on Maimikud leidnud tegevustikule värske nurga, kuna film toimib nii perekondliku konflikti uurimuse kui akadeemilise poseerimise satiirina. Pole juhus, et Raivo on muusik, samas kui Hugo on kriitik - üks "teeb", samal ajal kui teine oskab tegemisest ainult kirjutada.

Kuigi filmis saab tänu Tolgi ja Baskini keemiale tihti nalja, ei karda see uurida ka tumedamaid alasid, puudutades hüljatust ja armukadedust. Film kasutab ära ka maapiirkonnas asuvat tegevuspaika ning operaator Mihkel Soe kaamera ees vaheldub haljendav rohelus vihmast vettinud taevaga, peegeldades emotsionaalseid muutusi, milles filmi tegelased end leiavad.

Pärast "Kirsitubaka" esilinastust 2014. aastal on "Minu näoga onu" juba teine Andres ja Katrin Maimiku film, mis esilinastub Karlovy Vary East of the West võistlusprogrammis. Filmi peen segu komöödiast ja draamast peaks festivalipublikuid kohale meelitama veel mitmeid kuid. Filmi on tootnud Eesti tootjafirmad Kuukulgur Film ja Kinosaurus Film.