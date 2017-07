Sauele kerkib Tauno Kangro skulptuur hiigelporgandi ja jäneseperega

"Suur saak" on Jõekääru parki kelgumäe otsa kavandatav 3,4-meetrise täiskõrgusega skulptuur, kus 1,4 meetrise suure porgandi ümber ja peal sehkendab jänesepere, kirjutas Koduvald. Porgandi otsas möllab üks suurem isend, kelle poos on selline, et viitab loomakese pingutusele juurikat maast välja tõmmata. Alt toetab väiksem jänes, püüdes tagakäppadel seistes ja porgandile toetudes suuremat loomakest tema eesmärgis aidata. Materjaliks on valitud raudbetoon, mille peal on kahekomponentne polüuretaan. Porgandi osa tuleb autentselt oranž, jänesed hallikad.

Võidutöö osas leidis žüriiliige Gea Sibola Hansen, et skulptuuri mõttes on seal palju juhuslikku ning maamärgiks valitav skulptuur peaks olema kompaktsem, lihtsam ja vandaalikindlam.

Komisjoniliige ja kultuurinõunik Kaija selgitas aga, et mitteprofessionaali vaatest on hiiglasuure porgandi ümber sehkendav jänesepere mõnusalt mänguline ning võimaldab vaatajal oma peas lugusid juurde genereerda. "See on natuke absurdne, aga samal ajal pilkuköitev ja meeleolukas, ma olen kindel, et möödasõitjad tahaks skulptuuri nähes peatust teha ja tulla lähemalt uurima," sõnas ta.

"Skulptuuri püstitamise kuupäev on lahtine, aga arvatavasti juhtub see augustis-septembris,“ lubas maamärgi valimise protsessi juhtinud avaliku ruumi spetsialist Anete Tammeveski.

Žüriisse kuulusid: Arnold Õispuu, Saue vallavolikogu esindaja; Kard Männil, Saue valla kujunduskava autor; Kaija Velmet, Saue valla kultuurinõunik; Kätlin Vau, Saue vallavolikogu esindaja; Lilian Kold, Saue valla elanik; Eveli Kljujev, Saue valla elanik; Irja Kändler, keraamikakunstnik; Gea Sibola Hansen, Eesti Kujurite Ühenduse liige.

Esikolmikuks jäid "Suur saak", "Eluring" ja "Saue Teemant". Ideekonkursi tingimused nägid ette ka auhinnafondi: esimene koht 3000 eurot ja teine-kolmas kumbki 1000. Võidutöö teostamismaksumus on 35 000 eurot ilma käibemaksuta.

Ideekonkursi eesmärk oli leida Saue valda iseloomustav sümbol, mis oleks visuaalselt äratuntav ning seostatav Saue vallaga. Ideelahendus pidi kandma Saue vallale omast identiteeti, arvestades Saue valla arengukava, selles kajastatud visiooni ning väärtusi, samuti avaliku ruumi kujunduskava.