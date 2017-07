Kukemuru ootuses ilmus ambient-kogumik kassetil

Muusikat Islandilt Tšiilini, Inglismaalt Eestini koondava kogumiku koostas Kaido Kirikmäe ning kujundas Sander Meentalo. Lood masterdas Tanel Roovik. See ilmus ainult helikasseti kujul algselt tiraažiga 50. Kassetti saab soetada Kukemuru Ambienti kodulehelt ning sel nädalal jõuab see ka plaadipoodidesse Biit Me ja Lasering.

Kassetilt leiab järgnevad palad:

1.Maarja Nuut(EST) "Õdangule"

2.Lau Nau(FIN) "Ilo suru tuntematon"

3.Leche feat. Celeste Shaw(CHI) "Awakening"

4.Banco De Gaia(UK) "To The Nth Degree"

5.Stereo Hypnosis(IS) "Kofi Afa"

6.Lost Harbours(UK) "Idumea"

7.Eeter(EE) "Kohalt korgõlö"

8.Argo Vals(EST) "Kratos"

9.Robert Jürjendal(EST) "Kirdetuuled"

10.Exit Safe Mode(EST) "Bridged"

11.Ultramarine(UK) "For K"(live at Kukemuru Ambient 2015)

12.Algorütmid(EST) "Regressive"

13.Kaido Kirikmäe & Reesi(EST) "1966"

Tänavuse Kukemuru festivali kohta loe täpsemalt SIIT.