Arvustus. Kireva pärimuspagasiga Silver Sepp muigab oleviku üle

Silver Sepa muusika on nii-öelda pärimustundlik. Mees otsib välja vanavanaisa sepahaamri ning sõna otseses mõttes taob sellest välja oma laulud. Küllap teab ta eelkäijatest piisavalt, et tunda nende verd endas voolamas. Kuid Sepa muusika ei piirdu kaugeltki lihtsalt austusavaldustega rahvamuusika traditsioonidele. Sepp eksperimenteerib julgelt nii muusika kui sõnaga, nii teeb ta ühest loost justkui regilaulu, teises aga sõnastab moodsas estonglishis ülestunnistuse, et "powersliip on minu salarelv" ja kolmandas huilgab kitarri saatel laulda nagu on kohane popmuusikule.

Irooniaga vürtsitatult peegeldab Sepp ühiskonnas toimuvat. Kirikukoori juubeldamist imiteerivas oodis "Kohvi!" satub humoorikate kriitikanoole valangu alla massiline kirglik kohvijoomine. Kuid Sepp läheb ühiskonnakriitikaga jupp maad sügavamale ning juhib tähelepanu küsitavate väärtuste võidukäigule ja eestlaste tulevikusuundumustele. "On metsades tõusmas hiidseebimulle – keegi ei tea, kust nood alguse saan'd. On prohvetihuuled neid puhumas tuulde, neid tagasi purki panna ei saa. Eelmine sajand kõik kartulikoored söödi ära tänaste päevade eest. Me seisame keskel, kuid hästi ei kuule ennast ja seda, kuhu oleme teel. Mustal ja valgel vahet ei tee, me oleme kiilutud segaste aegade vahele," kõlab kriitika laulus "Eneseotsijad". Selle kirgliku laulu hõigete ja sosinate sõnad väärivad eriliselt tähelepanu ja süvenemist.

Õrnakõlalisele, suisa mickpedajalikule introloole järgneb mehise mõminaga rahvalik "Kus me lähme vasta ööda?". Kamaluga teravmeelsust leiab kuulaja seejärel introspektiivsemast loost "Mida ma tean armastusest?". Mure ja naer käivad käsikäes ja albumiltki leiab melanhoolsemate nootide kõrval naljalugusid. Nii on ühe laulu keskmes mehe mure, et tahaks saada meremeheks, aga "leib ja rumm ei püsi sees".

Lugudega Sepp ei koonerda – neid on albumis rivis suisa 13. Muuhulgas on ta teinud sooloversiooni ka laulust "Mis meiega on?", mis on ehk nii mõnelegi tuttav filmist "Supilinna salaselts" ning kahasse kirjutatud Kristiina Ehiniga. Nende jaoks, kes on filmiversiooni kuulnud, võib Sepa soolovariant igavaks jääda. Tekib igatsus Eeva Talsi hääle, viiuli ja Curly Stringsi mandoliini vastu, mis filmi jaoks salvestatud dueti särama lõi.

Kitarri, ukulele ja klarneti kõrval kõlavad plaadil vanast võrguhargist tehtud naelapill, vanavanaisa sepahaamer, häälestatud propaanballoon ja tavaline plastikust ja papist kohvitops. Näib, et Silver Sepp on pillibaasi täiendamiseks kõik tööriistakuuris leiduva läbi koputanud. Selline fanaatiliselt loominguline muusikainstrumentide leiutamine on löökpillimängijatele küllalt iseloomulik. Meenub löökpilliduo Redel Ruudus mullune plaat, kus terve albumijagu lugusid oli sisustatud löökpillidega, millest enamik inimesi pole kuulnudki.

"Lahti on mõtete gravitatsioon" laulab Sepp ja ma mõtlen, et just selle fraasiga sobiks iseloomustada tema loomingulisust. Albumi nimi on küll "Rohtumised", kuid võiks vabalt olla ka "Kohtumised", seda enam, et laulusõnadesse on jõudnud mõni Säästumarketis kohatud mees. Album tervikuna toob kuulajani kohtumised erinevate tunnete, mõtete, naljade ja kõlamaastikega. Ent pealkirja "Kohtumised" sai endale hoopis Sepa abikaasa Kristiina Ehini uus luulekogu, mida sai kuulda ka plaadiesitluskontsertidel.