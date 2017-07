"Ma otsin elust poeetikat," sõnas Pärnu filmifestivali peaauhinna võitja Mark Aitken ja lisas, et ta jalutas mööda Pärnut ja nägi kuju, millel on kirjas G. W. Richmann. "See on kuulus Pärnu mees, kes oli teadlane ja leiutas piksevarda, kuid esimene kord, kui piksevarras välgu kinni püüdis, ta sai surma, sest ta ilmselt puudutas seda," selgitas režissöör ja tõdes, et seda ta peabki elamise kunstiks, mis oli ka seekordse Pärnu filmifestivali alapealkiri. "Mõnikord on see traagiline, mõnikord mitte, ma usun, et meie kõigi elus on poeetikat."

Aitken sõnas, et ta luges esmakordselt filmi "Saabusin surnult" keskmes oleva varjupaiga kohta raamatust, mille oli kirjutanud üks inglise ajakirjanik. "Seejärel leidsin internetist inimese Ameerikast, kes teadis selle kohta ning samm-sammult jõudsin ma lähemale," nentis ta ja kinnitas, et teda kutsuti õige pea sinna filmima. "See oli lihtne osa filmist."

"Kogu protsess võttis neli aastat, ma läksin sinna 2011. aasta augustis ja lõpetasin 2015. aasta kevadel," ütles ta ja lisas, et oli ka vaheaegu, kui lihtsalt polnud filmimiseks piisavalt raha. "Tavaliselt raha tõmbabki tempo alla, mul oli kuid, mil ma ei teinud mitte midagi," selgitas Pärnu filmifestivali võitja ja tõi välja, et kogu materjal sai filmitud vaid kolme külastusega, mis võtsid kokku kaheksa nädalat. "Kui sa teed sellist filmi, siis läheb palju aega sellele, et aru saada, mida sa teed, eriti siis, kui sul on nii veider ja keeruline materjal."