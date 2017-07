Galerii: Saaremaal käivad Rein Rannapi "Nurjatu saare" proovid

Libreto on kirjutanud Andrus Kivirähk, laulusõnad Wimberg, lavastaja Vahur Keller, videokunstnik Taavi Varm, tantsuseaded Märt Agu. Osades Marko Matvere, Ott Lepland, Lenna Kuurmaa, Andrus "Bonzo" Albrecht, Kristel Aaslaid, Markus Teeäär, kammernaiskoor Sireen, Eesti Rahvusmeeskoor.

Helilooja Rein Rannap sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et tal on väga meel, et kõik need lauljad, keda ta kujutas rollides ette, olid nõus tulema. "See on mu ideaalne koosseis, mõnede osade muusika on lausa kirjutatud neile lauljatele, nende seas näiteks Tõnis Mägi ja Markus Teeäär, ma pidasin seda silmas, mida nad teevad, ja kirjutasin neile just sellise muusika," kinnitas ta.

Rein Rannapi ooper "Nurjatu saar" jõuab Saaremaa ooperipäevadel lavale 14. ja 15. juulil.