Viinis elavast Katrin Targost on saanud hõivatuim Eesti laulja

Veel mõni aasta tagasi teadsime Katrin Targo solistiesinemistest Viinis üsna lünklikult (esimesed avatud sõnumid ilmusid meie ajakirjanduses alles 2014. aastal), kuigi ta tegutseb vabakutselisena sealmail juba alates 2008. aasta sügisest. Õnnestunud esinemisele järgnevad tagasikutsed, aasta-aastalt on neid meie lauljatarile lisandunud nii Viinist kui kaugemalt. Muusikametropol on talle solistitööd pakkunud oratooriumi- ja operetižanris, ta on üles astunud ka sooloõhtutega jne. Kutseid esinemisteks tuleb sagedasti ja peaaegu ei teki võimalust selle kõrval siduda end nädalateks mõne uuslavastuse ettevalmistamisega ning järgnevate etendustega muusikateatris. Aga ka teatrikogemust on Katrin Targol ikkagi küllalt olnud ja tulemas edaspidigi.

Ainuüksi selle aastanumbri sees tehtud ja ees olevaid ülesastumisi jälgides võib kinnitada, et Katrin Targo on praegu meie hõivatuim vokaalsolist – tal on ühes kuus kümmekond ja rohkemgi esinemist. Aprillikuul oli tal näiteks 12 esinemist kontsertidel ning üks teatrietendus Tšehhimaal Plzeňis, maikuul olid vastavad arvud 15 kontserti ja 2 ooperiõhtut.

Viinis pole kollektiivi, kes pidevalt ei mängiks heliloojaid nagu Mozart, Haydn, Schubert või Straussid. Wolfgang Amadeus Mozarti loomingust on Katrin Targo viimasel ajal solistina osalenud "Orgelsolomesse", moteti "Exsultate, jubilate", "Missa solemnis in C", "Missa brevis" D-duur, "Krönungsmesse", "Vesperae solennes de confessore" jmt ettekannetel, samuti "Requiemi" sagedastel laupäevastel esitustel Viini Karlskirches, kus sel puhul mängib Orchester 1756 Salzburgist (see number on Mozarti sünniaasta, orkester asutati 2006. a). "Requiemi" koorid vahetuvad, nagu ka solistid, dirigent on seal olnud Martin-Jacques Garand.

Katrin Targo on oodatud solist Viennissimo Opera Show' ja Wiener Residenzorchesteri pidevates etendus- ja kontserdisarjades. Mõlemad vahetavad oma esinemispaiku, Residenzorchester on sellelgi hooajapoolel mänginud Auerspergi palees või ka Viini Kontserdimajas. Maikuul esines Katrin Viini Kontserdimajas kokku üheksal kontserdil Residenzorchesteriga, dirigendiks Pierre Pichler. Ta ütleb, et kavades selle orkestriga laulab ta alati Mozartit ja Johann Straussi, kas Paminat, Donna Annat või Susannat, duetis ka Zerlinat, Adelet või Rosalindet. Katrin Targo laulab sageli solistina ka Viini Augustinerkirches, seal on tal viimati repertuaaris olnud näiteks Joseph Haydni "Kleine Orgelsolomesse", Franz Schuberti Missa G-duur, lauldakse kiriku enda koori ja orkestriga Thomas Böttcheri dirigeerimisel.

Väga soliidne paik on Viini St. Stephani katedraal (Domkirche St. Stephan zu Wien), kust näiteks aprillis toimus raadio otseülekanne Mozarti "Orgelsolomesse" ja Händeli "I Know That My Redeemer Liveth" (oratooriumist "Messias") esitustest, Katrin üks solistidest. Tavaliselt tehakse kavad koos Domorchesteri ja Domchoriga, tol korral oli dirigendiks Markus Landerer. St. Stephani katedraalis ehk toomkirikus on Katrinil mais ja juulis olnud ka Johann Ernst Eberlini "Missa sexti toni" F-duur ettekanne koos orkestriga Junge Philharmonie Wien, dirigendiks Michael Lessky.

Aprillis laulis ta ka Jesuitenkirches Carl Maria von Weberi "Jubelmesse" solistina, maikuul solistina Mozarti viimaseks jäänud lõpetatud missas "Missa solemnis C-duur". Orkestriks on olnud ka Consortium Musicum Alte Universität, kelle dirigendiks on Christian Birnbaum.

20. juuniks oli Katrin Targo kutsutud solistiks Budapesti Budavári Bachi festivalile Budavári evangeelse kiriku uue oreli sisseõnnistamise kontserdile, ettekandel Bachi kaunid kantaadid BWV 146 ja BWV 149, orelil Peter Kövari, partneriteks Johanna Krokovay, Jan Petryka ja Marcell Krokovay, dirigeeris István Bán.

Lauljatari on väga rõõmustanud Pjotr Tšaikovski "Jevgeni Onegini" etendused Tšehhimaal Plzeňi Teatris, kus Katrin laulab Tatjana osas. 17. oktoobri esietendus oli laval kuni k.a juunikuuni, ka järgmisel hooajal tuleb see mängukavasse. Katrin Targot kutsuti uuslavastusse kui Karlovy Vary Dvořáki-nimelise konkursi laureaati 2014. aastast. Katrin ütleb, et see on harukordselt hea ja haarav etendus, mida tasuks kindlasti meilgi sinna vaatama sõita. Katrin Targo on lavastuses ainus välissolist.

Juulikuus on Katrin Targol taas 15 esinemist – Mozarti "Requiemi" ettekandeil Viini Karlskirches (1. ja 22. juulil), kus mängib Orchester 1756 ja laulab Heinrich-Biber-Chor ning dirigeerib Martin-Jacques Garand. 3.-16. juulil esineb ta seitsmel eksklusiivsel privaatkontserdil (privaatkontserte toimub igal kuul). 5. juulil astus Katrin üles koos eesti ansambliga Curly Strings nende kavas Viini Kuurordisalongis laulu "Üle ilma" ettekandel, see oli kontsert Eesti EL eesistumise alguse puhul Eesti saatkonna vastuvõtul. Väga põnev oli olnud laulda 8. ja 9. juulil Austrias Grazi linnahallis (otseülekanne TV-s) ja Linzis TipArena'l Andrea Bocelli viimatise CD "Cinema" esitluste maailmatuuri saatekooris, kus astusid üles Ambassade Orchester Wien ja Chorale Ambassade. 19. juulil leiab Millstattis aset solistiesinemine Schuberti lauluga "Karjus kalju peal" ning Mozarti motetiga "Exsultate, jubilate" koos orkestriga Junge Philharmonie Wien, dirigendiks Michael Lessky.

Katrin Targo on Viinis end tutvustanud ka Franz Schuberti interpreedina ning ta on valitud 22 noore laulja hulka eeskätt Kesk-Euroopa maadelt, keda soovitab manageridele Kurt Deutschi algatatud ja organiseeritav ühendus Junge Schubertiade Wien.

Muusikute suguvõsast pärit sopran Katrin Targo õppis kõigepealt Tallinna Muusikakeskkoolis klaverit, jätkas sellega ka Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, aga läks peatselt üle akadeemia lauluklassi. Ta lõpetas õpingud meie muusikaakadeemias laulja magistridiplomiga 2008. aastal. Selle kõrval ja järel õppis ta 2005-2006, 2008-2009 ning 2010-2012 erinevate professorite juures Viini Muusika-ja Etenduskunstide ülikoolis, saades ka siit magistrikraadi kiitusega 2012. aastal. Ta on täiendanud end paljudel meistrikursustel nimekate lauljate käe all.

Viimastel aastatel on Katrin Targo leidnud rohkem võimalusi esinemisteks ka Eestis, ja temast rohkem teada saades on teda siia ka sagedamini kutsutud. Tavaliselt on tal palju esinemisi solistina kontsertkorras ja tal ei jää aega teatris ooperiuuslavastuste proovide jaoks. Siiski rõõmustab ta ühe eelseisva teatritöö ootel: tuleva aasta märtsis jõuab Viinis lavale trupi Neue Oper Wien uuslavastus Leonard Bernsteini harvamängitud ooperist "A Quiet Place", kus Katrin Targo on naispeategelase Dede osas.

29. juulil on võimalus Katrin Targot kuulata taas Eestis, ta annab Maria Bachmanni klaverisaatel soolokontserdi Pärnu Eliisabeti kirikus Pärnu Ooperi suveprogrammis.